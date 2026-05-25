Боксерши из Алтайского края завоевали три золотые медали на первенстве России
В женском зачете сборная региона заняла второе место
25 мая 2026, 10:45, ИА Амител
В Московской области завершилось первенство России по боксу среди юношей и девушек 13–14 лет. Спортсменки из Алтайского края завоевали три золотые медали, сообщает "Алтайский спорт".
Право выступить на всероссийском турнире получили восемь представителей региона — двое юношей и шесть девушек. В итоге девушки привезли домой три золотые медали, что позволило команде Алтайского края занять второе место в женском зачете (первое — у сборной Москвы, третье — у Республики Крым).
Победительницами первенства страны стали:
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Валерия Лазебных из Камня-на-Оби (весовая категория до 46 кг, тренеры Игорь Шагов и Анна Аэдма);
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Ульяна Оленева (до 42 кг);
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Надежда Приходько из Романово (до 70 кг, тренер Денис Сидоренко).
Все три воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва "Алтайский ринг" выиграли свои финальные бои единогласным решением судей.
10:49:47 25-05-2026
Молодцы!! Теперь пусть за Динамо- Барнаул в футбол играют... Там просто уже минус фантастический.
13:48:17 25-05-2026
Молодцы. Но все же, не люблю даже просто по телевизору смотреть как женщины бьют друг друга по лицу
14:03:07 25-05-2026
Какие они агрессивные все там, смотреть жутко. Нужно запрещать бокс в целом, мордобой это не спорт.
14:09:18 25-05-2026
Гость (14:03:07 25-05-2026) Какие они агрессивные все там, смотреть жутко. Нужно запреща... Согласен. Вот борьба в грязи, совсем другое дело.
14:05:57 25-05-2026
- девушка красавица, вас как имя?
и типа очухиваешься в больничке с множественными переломами ребер - она не в настроении была...
20:45:48 25-05-2026
Надежда Приходько из Романово молодец землячка. Поздравляю. Не скудеет наша земля знаменитыми людьми.
17:16:52 26-05-2026
Гость (20:45:48 25-05-2026) Надежда Приходько из Романово молодец землячка. Поздравляю. ... Ульяна тоже из романово