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Боксерши из Алтайского края завоевали три золотые медали на первенстве России

В женском зачете сборная региона заняла второе место

25 мая 2026, 10:45, ИА Амител

Ульяна Оленева / Фото: Федерация бокса России
Ульяна Оленева / Фото: Федерация бокса России

В Московской области завершилось первенство России по боксу среди юношей и девушек 13–14 лет. Спортсменки из Алтайского края завоевали три золотые медали, сообщает "Алтайский спорт".

Право выступить на всероссийском турнире получили восемь представителей региона — двое юношей и шесть девушек. В итоге девушки привезли домой три золотые медали, что позволило команде Алтайского края занять второе место в женском зачете (первое — у сборной Москвы, третье — у Республики Крым).

Победительницами первенства страны стали:

  • Валерия Лазебных из Камня-на-Оби (весовая категория до 46 кг, тренеры Игорь Шагов и Анна Аэдма);

  • Ульяна Оленева (до 42 кг);

  • Надежда Приходько из Романово (до 70 кг, тренер Денис Сидоренко).

Все три воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва "Алтайский ринг" выиграли свои финальные бои единогласным решением судей.

Алтайский край Спорт
       

Комментарии 7

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Вася

10:49:47 25-05-2026

Молодцы!! Теперь пусть за Динамо- Барнаул в футбол играют... Там просто уже минус фантастический.

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Гость

13:48:17 25-05-2026

Молодцы. Но все же, не люблю даже просто по телевизору смотреть как женщины бьют друг друга по лицу

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Гость

14:03:07 25-05-2026

Какие они агрессивные все там, смотреть жутко. Нужно запрещать бокс в целом, мордобой это не спорт.

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Гость

14:09:18 25-05-2026

Гость (14:03:07 25-05-2026) Какие они агрессивные все там, смотреть жутко. Нужно запреща... Согласен. Вот борьба в грязи, совсем другое дело.

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Musik

14:05:57 25-05-2026

- девушка красавица, вас как имя?
и типа очухиваешься в больничке с множественными переломами ребер - она не в настроении была...

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Гость

20:45:48 25-05-2026

Надежда Приходько из Романово молодец землячка. Поздравляю. Не скудеет наша земля знаменитыми людьми.

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Гость

17:16:52 26-05-2026

Гость (20:45:48 25-05-2026) Надежда Приходько из Романово молодец землячка. Поздравляю. ... Ульяна тоже из романово

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