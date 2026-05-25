Боксерши из Алтайского края завоевали три золотые медали на первенстве России

В женском зачете сборная региона заняла второе место

25 мая 2026, 10:45, ИА Амител

Ульяна Оленева / Фото: Федерация бокса России

В Московской области завершилось первенство России по боксу среди юношей и девушек 13–14 лет. Спортсменки из Алтайского края завоевали три золотые медали, сообщает "Алтайский спорт".

Право выступить на всероссийском турнире получили восемь представителей региона — двое юношей и шесть девушек. В итоге девушки привезли домой три золотые медали, что позволило команде Алтайского края занять второе место в женском зачете (первое — у сборной Москвы, третье — у Республики Крым).

Победительницами первенства страны стали:

Валерия Лазебных из Камня-на-Оби (весовая категория до 46 кг, тренеры Игорь Шагов и Анна Аэдма);

Ульяна Оленева (до 42 кг);

Надежда Приходько из Романово (до 70 кг, тренер Денис Сидоренко).

Все три воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва "Алтайский ринг" выиграли свои финальные бои единогласным решением судей.