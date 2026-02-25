Студгородок в Барнауле. Какие алтайские университеты готовы участвовать в проекте

25 февраля 2026, 12:46, ИА Амител

Городок на острове / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Барнауле может появиться студенческий городок на острове Помазкин. Какие вузы могут принять участие в проекте, средства на который выделят из федерального бюджета, разбиралась "Атмосфера".

24 марта 2025 года глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление № 389, которое вносит поправки в проект планировки "Туристско-рекреационный кластер "Барнаул — горнозаводской город". Изменения касаются застройки участка по адресу: Правобережный тракт, 17. Именно там планируется разместить студенческий городок. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города поручили в течение 14 дней принимать предложения от заинтересованных лиц о подготовке проекта, в первую очередь — от университетов Алтайского края.

«На выделенной территории планируют возвести общежития и образовательные учреждения. Общая площадь застройки составит 357 тысяч кв. метров», — отмечает информационное агентство.

Как сообщает издание, Алтайский государственный университет (АлтГУ) в настоящее время совместно с администрацией Барнаула ведет подготовку документации для передачи земельного участка. Кстати, это единственный вуз, официально заявивший о планах по строительству городка на острове Помазкин.

«После оформления земельного участка в Министерство науки и высшего образования РФ университетом будет направлена заявка на участие в программе "Создание университетских кампусов мирового уровня" в рамках национального проекта "Наука и университеты"», — пояснили в вузе.

АлтГУ имеет пять общежитий общей вместимостью 2126 мест, в которых фактически проживают 2118 человек, однако вуз не может обеспечить жильем около 2,5 тыс. иногородних студентов. Это делает вопрос строительства кампуса особенно актуальным для университета.

А как другие университеты?

Аграрный университет имеет пять корпусов на 2349 койко-мест. В настоящее время два общежития находятся на капитальном ремонте, а в трех действующих проживают 920 студентов. После завершения ремонтных работ все потребности в жилье будут закрыты.

Медицинский университет имеет свободные места в общежитиях. На строительство нового общежития деньги не предусмотрены, однако при выделении финансирования на эти цели будет рассмотрен вопрос о строительстве общежития на острове Помазкин.

Институт культуры имеет два общежития, которые вмещают 471 студента. Этого количества мест достаточно для удовлетворения текущих потребностей обучающихся.

Педагогический и технический университеты на запросы издания не ответили.