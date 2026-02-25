Студгородок в Барнауле. Какие алтайские университеты готовы участвовать в проекте
В АлтГУ сообщили, что в настоящее время совместно с администрацией краевой столицы ведется подготовка документации для передачи земельного участка
25 февраля 2026, 12:46, ИА Амител
В Барнауле может появиться студенческий городок на острове Помазкин. Какие вузы могут принять участие в проекте, средства на который выделят из федерального бюджета, разбиралась "Атмосфера".
24 марта 2025 года глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление № 389, которое вносит поправки в проект планировки "Туристско-рекреационный кластер "Барнаул — горнозаводской город". Изменения касаются застройки участка по адресу: Правобережный тракт, 17. Именно там планируется разместить студенческий городок. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города поручили в течение 14 дней принимать предложения от заинтересованных лиц о подготовке проекта, в первую очередь — от университетов Алтайского края.
«На выделенной территории планируют возвести общежития и образовательные учреждения. Общая площадь застройки составит 357 тысяч кв. метров», — отмечает информационное агентство.
Как сообщает издание, Алтайский государственный университет (АлтГУ) в настоящее время совместно с администрацией Барнаула ведет подготовку документации для передачи земельного участка. Кстати, это единственный вуз, официально заявивший о планах по строительству городка на острове Помазкин.
«После оформления земельного участка в Министерство науки и высшего образования РФ университетом будет направлена заявка на участие в программе "Создание университетских кампусов мирового уровня" в рамках национального проекта "Наука и университеты"», — пояснили в вузе.
АлтГУ имеет пять общежитий общей вместимостью 2126 мест, в которых фактически проживают 2118 человек, однако вуз не может обеспечить жильем около 2,5 тыс. иногородних студентов. Это делает вопрос строительства кампуса особенно актуальным для университета.
А как другие университеты?
Аграрный университет имеет пять корпусов на 2349 койко-мест. В настоящее время два общежития находятся на капитальном ремонте, а в трех действующих проживают 920 студентов. После завершения ремонтных работ все потребности в жилье будут закрыты.
Медицинский университет имеет свободные места в общежитиях. На строительство нового общежития деньги не предусмотрены, однако при выделении финансирования на эти цели будет рассмотрен вопрос о строительстве общежития на острове Помазкин.
Институт культуры имеет два общежития, которые вмещают 471 студента. Этого количества мест достаточно для удовлетворения текущих потребностей обучающихся.
Педагогический и технический университеты на запросы издания не ответили.
12:50:26 25-02-2026
а перевозить в город их будут по канатной дороге
13:09:35 25-02-2026
гость (12:50:26 25-02-2026) а перевозить в город их будут по канатной дороге... Нет, по новому метрополитену бараульскому, просто продлят ветку от станции Нагорного парка на противоположный берег Оби, ну и в другую сторону, дальше по городу естественно. Всего то лишь.
13:39:57 25-02-2026
А канализационные стоки, видимо, пойдут прямо в Обь. Отличная идея. Не говоря уже о том, что это будет попил, которому музей в подметки не годится. Там один насыпной грунт вылетит в такие суммы, что студгородок этот бриллиантовым по стоимости выйдет. И да, вот прямо сейчас, на пятый год СВО, так им и кинется кто-то деньги на этот прожект выделять. Ну-ну.
14:28:15 25-02-2026
Появится новый формат пропуска занятий. Неохото превратится в невозможно
18:16:54 25-02-2026
Их канализационные стоки там пересекутся со стойками Леруа.
Грунта насыпать придется метра три на всю полезную площадь.
Без доставки в учебное время совсем никак.
Проект утопия во всех смыслах
17:44:40 27-02-2026
Ближе мест не нашлось? Я уж молчу о том, что загубят природу.
Самое прекрасное расположение общага - учебный корпус, знаете где? Педуниверовский факультет иняз и 9-ти этажное общежитие, что на улице Н.Крупской. Здания стоят напротив, "окна в окна", на расстоянии ~20 метров через неширокую дорогу. Студенты даже в мороз, ходят на занятия без верхней одежды. Утром имеют благость поспать на 1-1,5 часа подольше, нежели те, кто ездит с окраинных районов города. Красота!
19:38:05 27-02-2026
Земли мало в городе? Самое лучшее расположение общежития и учебного корпуса, в 20 м друг от друга - это иняз на Крупской. Большое удобство!