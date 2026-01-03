Земельный бум и реновация Потока. Главные события строительного рынка Барнаула в 2025 году
В ближайшие 15 лет облик города кардинально изменится. И начало этому было положено в текущем году
03 января 2026, 14:00, Алёна Жукова
Уходящий 2025 год изменил строительную отрасль Барнаула: масштабные события определили его развитие на десятилетия, показали, куда город будет расширяться и как застраиваться. Рассказываем, в какой части Барнаула появится "новый Новоалтайск", где через десятилетие начнут строить небоскребы и как в городе решили бороться с ветхими микрорайонами.
"Распродажа" земли у аэропорта
Один из аукционных участков на Павловском тракте / Фото: "Дом.рф"
Пожалуй, главным событием 2025 года стали аукционы, на которых определили застройщиков для освоения земли около аэропорта. Гигантская площадка – 400 га, простирающаяся от Павловского тракта и до пр. Космонавтов – главная перспективная территория для развития Барнаула на ближайшие 15 лет. Здесь, по предварительным оценкам, появится 2,4 млн квадратных метров жилья, в которых будут проживать 80 тыс. человек. Земля находится в федеральной собственности, а потому аукционы организует госкомпания "Дом.рф".
Первые торги состоялись в конце сентября и прошли с ажиотажем: за участок боролись пять компаний, в том числе две – из Краснодарского края. Однако победителем стал алтайский "Союз": девелопер предложил за лот 100,276 млн рублей. Таким образом, стоимость земли выросла в 100 (!) раз: начальная цена была 1 млн рублей.
Всего за три месяца "Дом.рф" провел 15 торгов, и был определен пул застройщиков, которые в ближайшие 15 лет будут застраивать поля у аэропорта:
- ГК "Союз" – 167 га (три участка – 42,6 га, 38,6 и 86,7 га) за 135,88 млн рублей;
- ГК "Алгоритм" – 78,5 га (21,2 га, 25 и 42,3 га) за 76,6 млн рублей;
- ГК "Жилищная инициатива" – 41,3 га за 104 млн рублей;
- "Азимут" (г. Новосибирск) – 90,7 га (48,6 и 41,8 га ) за 18,8 млн рублей.
Кстати, компания "Азимут" впоследствии отказалась от одного участка в 28 га. Среди победителей была фирма "Материалстройсервис" из Бийска, которой достался участок 34,4 га, однако застройщик также не стал заключать договор с "Дом.рф". Еще три площадки – 42,71 га, 15,5 и 18 га – остались без внимания застройщиков: никто не захотел их выкупать. Кроме того, пять участков на Павловском тракте под КРТ разыграют в 2026 году.
Застройка у аэропорта – один из самых масштабных проектов в Барнауле за последние десятилетия. Правда, освоение площадки будет сложным. И чиновники, и девелоперы, и ресурсоснабжающие организации признали: проблем много.
Инвесторам придется договариваться между собой, предоставлять земельные сервитуты (некоторые участки расположены в глубине квартала, и добраться до них можно только по "чужим" участкам). Кроме того, на плечи девелоперов ложится обязанность по строительству школ, детсадов, поликлиник: условия договора с "Дом.рф" вообще предполагают параллельное возведение жилья и социальных объектов.
Сложности могут возникнуть и с сетями, которые требуется провести перед началом строительства. Так, подключение гигантского квартала к источникам тепла обойдется минимум в 3 млрд рублей. Более сложная ситуация – с электросетями. "Дом.рф" посчитал, что участку 400 га требуется 43 МВт. Но предел мощности, которую может выдать "Алтайэнерго", 30 МВт. Единственный выход – строить подстанцию (и не одну). А это – многомиллионные инвестиции. Также, по предварительным данным, потребуется реконструкция очистных сооружений в нагорной части, строительство дополнительных резервуаров и прокладка новых сетей водоснабжения.
Однако вектор уже задан, и компании, которые подписали с "Дом.рф" договор о комплексном развитии, обязаны выполнить его условия. Поэтому в ближайшие годы барнаульцы увидят, как поля у аэропорта преображаются в новый район.
Реновация Потока
Дом на Потоке / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Застройка микрорайона Поток – еще один масштабный проект, начало которого положено в 2025 году. В конце ноября в Барнауле прошли торги, на которых определили застройщика этой территории – им стала ГК "Союз".
В рамках проекта предстоит масштабная работа по расселению и сносу 46 многоквартирных домов, 30 из которых уже признаны аварийными. На освобожденной территории площадью 30,3 га планируется построить 381 тыс. кв. метров нового жилья, а также социальные объекты: детский сад, корпус для средней школы № 31 и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Кстати, работать девелопер может не один: ему разрешено привлекать других застройщиков. Реновация Потока рассчитана на 15 лет.
"Провал" малоэтажки
Участок во Власихе / Фото: "Дом.рф"
Если земли у аэропорта "выстрелили" на торгах и были расхватаны девелоперами, то три крупных участка во Власихе остались без внимания инвесторов. Эти площадки предназначались для возведения коттеджных микрорайонов. Эксперты считают, что потенциальных застройщиков отпугивает отсутствие платежеспособного спроса и сложности, с которыми компании могут столкнуться при освоении территорий в пригороде.
Во-первых, ресурсоснабжающие организации не выдают технические условия на подключения земель к сетям электроэнергии (мощностей не хватает, требуется масштабная реконструкция сетей). То есть пока обеспечить участки электроэнергией невозможно.
Во-вторых, существуют транспортная проблема: чтобы окончательно не создать коллапс в пригороде, нужно либо строить новые дороги, либо расширять существующие. Пока у города таких планов нет.
В-третьих, на плечи девелоперов ложится обязанность по строительству детсадов и школ. Причем – на каждом участке. У малоэтажных застройщиков средств на возведение этих объектов нет.
Новые правила застройки
Фрагмент карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки Барнаула / Фото: "Гипрогор"
В конце декабря 2024 года в Барнауле утвердили новый генплан города, а в сентябре 2025-го приняли правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Это тактический документ, который определяет, где можно возводить объекты, их этажность и размеры. В ПЗЗ определены в том числе и территории для будущей застройки.
Пожалуй, самое амбициозное направление для развития города – Правый берег. Здесь проектировщики предложили 27 кварталов с многоквартирными домами. Участки под жилье относятся к территориальным зонам Ж-1 и Ж-2.
В районе за Новым мостом определены места для шести детсадов (один – на 220 мест, остальные – на 280), пяти школ вместимостью 550 учащихся, центра культуры и досуга с библиотекой, двух спортивных комплексов (один – с бассейном, второй – с ледовой ареной). Запланированы в микрорайоне коммунальные и технические кварталы, парки. "Город" на Правобережном тракте растянется практически до Старого моста, с которым предусмотрена связь в виде автомобильной дороги.
Таким был 2025-й: трудным, важным, возможно – решающим и судьбоносным. И все события, тенденции, стратегии, зародившиеся в этом году, станут фундаментом для развития города и строительной сферы в 2026-м.
09:41:21 18-12-2025
Проект реновации Потока вилами на воде писан. Пусть спустятся с небес на землю.
10:05:11 18-12-2025
Дома №№34,38,44,46 по улице С-Западная в худшем состоянии, но им зачем-то сделали крыши по кап.ремонту. Лучше бы их снесли, но это властям не интересно. Денег мало выручат.
12:56:13 18-12-2025
Гость (10:05:11 18-12-2025) Дома №№34,38,44,46 по улице С-Западная в худшем состоянии, н... Зато наш дом на Ленина с износом в 40% с копейками планируют снести при том что 90% владельцев против.
Мешает будущей застройке, других причин нет. Подозрение на коррупцию.
15:17:27 03-01-2026
Гость (10:05:11 18-12-2025) Дома №№34,38,44,46 по улице С-Западная в худшем состоянии, н...
В самом центре 5-этажкам пошел седьмой десяток.
ЕСТЬ ПЛАНЫ ПРОВОДИТЬ РЕНОВАЦИЮ?
Сколько еще должны они стоять,чтобы власти задумались над этим вопросом?
Перед гостями города стыдно((( Пройдут немного от вокзала и видят Барнаул во всей красе!Про жителей этих домов нет и речи!Кто они такие,чтобы думать про них? Тут такие грандиозные планы!!!!!!!!!!!
21:16:59 03-01-2026
Гость (15:17:27 03-01-2026) В самом центре 5-этажкам пошел седьмой десяток.ЕСТЬ ... Да, вы правы! Перед гостями города стыдно: прямо перед вокзалом приезжие видят нечто уродливое, безобразное до ужаса. В район сталинской застройки, над типичным сталинским фасадом бывшего стадиона приделали фасад промышленного объекта, как цеха на пр.Калинина. Это позорный позор!
18:51:10 03-01-2026
Гость (10:05:11 18-12-2025) Дома №№34,38,44,46 по улице С-Западная в худшем состоянии, н... Эти более-менее, ещё постоят, только внешне краска облупилась, в глубине , никому не мешают. А вот 26 и 28 совсем трэш, там и квартирки с крохотными каморками, зачем их оставили, непонятно. И люди живут чуть ли не на презжей части. Лучше бы хоть офисники на том месте сделали.
00:15:31 05-01-2026
Гость (10:05:11 18-12-2025) Дома №№34,38,44,46 по улице С-Западная в худшем состоянии, н... Сделали крышу,а потом снесут,проходили уже. Главное бабки освоить
13:51:34 18-12-2025
Сколько пафоса в статье… а по факту…
14:36:59 03-01-2026
Гость (12:56:13 18-12-2025) Зато наш дом на Ленина с износом в 40% с копейками планируют... Подозревайте. Но дом под снос, вас на выселки.
15:11:55 03-01-2026
Поток это наш город а почти ничего не строят а только сносим так дело не пойдет не виден " свет в тунеле" и лишь одны обещания.Не понятно кто за все это в ответе.Раньше когда застраивался поток это была глобальная стройка а сейчас ноль.
15:23:05 03-01-2026
Планов- громадьё!
И главное, построят много школ, поликлиник, больниц ,детских садов. Наверное, решится проблема с парковками и пробками на дорогах.
16:27:06 03-01-2026
Хех!))) Поставят кучу высоток и трындец придёт Потоку.((( У же сейчас по Эмильке и Сухова в центр фиг проедешь с 7 утра.((( А потом ещё хуже будет. Улицы то не расширить. НЕКУДА.((((( Про парковки "у дома" можно забыть.))) Лучше бы от Сухова до Северо-Западной или до Матросова убирайте частные дома и стройте чо хотите.))))
16:53:51 03-01-2026
Гость (16:27:06 03-01-2026) Хех!))) Поставят кучу высоток и трындец придёт Потоку.((( У ... Пересаживайтесь на общественный транспорт. До работы пять остановок но надо ехать на своем авто потому как престижно! Большинство частников ездят по одному в автомобиле. А этот автомобиль занимает - 4-8 квадратных метров плюс расстояние между машинами.
18:18:04 03-01-2026
Гость (16:53:51 03-01-2026) Пересаживайтесь на общественный транспорт. До работы пять ос... Была бы машина по-другому написал бы.))) Ещё про возвращение домой не написал - от пр. Ленина до Малахова стоят и автобусы и авто с одним водителем.))). Видимо вы не с Потока, раз такое написали.))))
23:35:58 03-01-2026
Гость (16:53:51 03-01-2026) Пересаживайтесь на общественный транспорт. До работы пять ос... Примите лекарство уже. 5 остановок до работы пешком бы с удовольствием ходил. Живу на Сулиме, работаю в центре автобусы по Георгиева уже битком. Машина давно уже не престиж, а необходимость для многих.
00:17:18 05-01-2026
гость (23:35:58 03-01-2026) Примите лекарство уже. 5 остановок до работы пешком бы с удо... Необходимость ппц. Час в день пользуешь остальное время стоит барахлом на улице. А то и вовсе подснежником
17:44:50 03-01-2026
Недавно промелькнула инфа, что Минстрой РФ готовит новый закон, по которому при сносе аварийного жилья собственникам возмещать не менее 50% (про более 50% не сказано) и не будет обяза предоставлять новое жильё в прежнем метраже, тем более, в том же районе, должны переехать на выселки. Типа сами виноваты, не следят за домом, поэтому пусть получают худшие условия или доплачивают из своих средств. Министерство мотивирует свою позицию тем, что слишком много в стране стало аварийного жилья.
18:43:00 03-01-2026
Как на правом берегу собрались решать вопросы центральной канализации?
13:56:29 04-01-2026
Гость (18:43:00 03-01-2026) Как на правом берегу собрались решать вопросы центральной ка... молча. путем постройки канализационной станции.