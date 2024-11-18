В этом году предновогодний день выпадает на вторник

18 ноября 2024, 12:50, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

До Нового года остается полтора месяца. Многие уже сейчас планируют свой праздничный отдых. Известен и официальный график, по которому россияне будут отдыхать и трудиться.

А потому рассказываем, будет ли 31 декабря выходным днем или же придется идти на работу.

1 Будет ли 31 декабря 2024 года выходным днем? Да. В этом году производственный календарь составили так, что 31 декабря (несмотря на то, что это вторник) мы уже будем отдыхать.

2 А когда будет последний рабочий день в 2024 году? Последним рабочим днем 2024 года будет 28 декабря. Это суббота, но дни в производственном календаре перенесли так, что последняя рабочая неделя года будет шестидневной, а сразу после нее начнутся новогодние праздники.

3 А 28 декабря будет сокращенный день или нет? Нет. Это не официальный предпраздничный день, поэтому он не будет сокращен на час. Так что придется отработать полноценную смену.

4 Как мы отдыхаем на Новый год? Новогодние выходные начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года. У нас будут 11 выходных дней подряд, до 8 января 2025 года.