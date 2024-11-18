Будет ли 31 декабря 2024 года выходным днем?
В этом году предновогодний день выпадает на вторник
18 ноября 2024, 12:50, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
До Нового года остается полтора месяца. Многие уже сейчас планируют свой праздничный отдых. Известен и официальный график, по которому россияне будут отдыхать и трудиться.
А потому рассказываем, будет ли 31 декабря выходным днем или же придется идти на работу.
1
Будет ли 31 декабря 2024 года выходным днем?
Да. В этом году производственный календарь составили так, что 31 декабря (несмотря на то, что это вторник) мы уже будем отдыхать.
2
А когда будет последний рабочий день в 2024 году?
Последним рабочим днем 2024 года будет 28 декабря. Это суббота, но дни в производственном календаре перенесли так, что последняя рабочая неделя года будет шестидневной, а сразу после нее начнутся новогодние праздники.
3
А 28 декабря будет сокращенный день или нет?
Нет. Это не официальный предпраздничный день, поэтому он не будет сокращен на час. Так что придется отработать полноценную смену.
4
Как мы отдыхаем на Новый год?
Новогодние выходные начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года. У нас будут 11 выходных дней подряд, до 8 января 2025 года.
5
Когда мы выходим на работу после новогодних праздников?
На работу нужно будет выходить в четверг, 9 января 2025 года.
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