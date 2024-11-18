НОВОСТИОбщество

Будет ли 31 декабря 2024 года выходным днем?

В этом году предновогодний день выпадает на вторник

18 ноября 2024, 12:50, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

До Нового года остается полтора месяца. Многие уже сейчас планируют свой праздничный отдых. Известен и официальный график, по которому россияне будут отдыхать и трудиться.

А потому рассказываем, будет ли 31 декабря выходным днем или же придется идти на работу.

1

Будет ли 31 декабря 2024 года выходным днем?

Да. В этом году производственный календарь составили так, что 31 декабря (несмотря на то, что это вторник) мы уже будем отдыхать.
2

А когда будет последний рабочий день в 2024 году?

Последним рабочим днем 2024 года будет 28 декабря. Это суббота, но дни в производственном календаре перенесли так, что последняя рабочая неделя года будет шестидневной, а сразу после нее начнутся новогодние праздники.
3

А 28 декабря будет сокращенный день или нет?

Нет. Это не официальный предпраздничный день, поэтому он не будет сокращен на час. Так что придется отработать полноценную смену.
4

Как мы отдыхаем на Новый год?

Новогодние выходные начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года. У нас будут 11 выходных дней подряд, до 8 января 2025 года.
5

Когда мы выходим на работу после новогодних праздников?

На работу нужно будет выходить в четверг, 9 января 2025 года.
На работе перед Новым годом / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Почему мы будем работать шесть дней в последнюю неделю 2024 года?

Не успели мы отработать одну шестидневную неделю, как впереди уже "маячит" следующая
НОВОСТИОбщество
праздники выходные Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2025

Комментарии 3

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Гость

12:58:33 18-11-2024

Все нужные
транспорт,торговля,медицина, коммунальные работают ежедневно

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Гость

13:14:02 18-11-2024

28 декабря половина народа не выйдет, другая половина начнет праздновать на работе с утра

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Гость

14:24:29 18-11-2024

Ни дай Бог в этот тяжёлый для страны и печени населения заболеть...

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