Циркачка из Барнаула победила в конкурсе "Мировая модель 2024"

Девочка уже восемь лет занимается воздушной гимнастикой, акробатикой и жонглированием

17 мая 2024, 09:01, ИА Амител

Фото: личная страница Виктории Романиной во "ВКонтакте"

Воспитанница цирковой школы "Арлекино" и ученица школы № 135 Тамила Романина стала победительницей конкурса "Мировая модель 2024".

Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге, а одним из членов жюри был известный стилист Сергей Зверев. В конкурсе было несколько этапов: выход с флагами субъекта Федерации, презентация своего города, творческое дефиле в стиле ретро и выход в вечернем платье.

Тамила стала победительницей в своей возрастной категории.

Девочка уже восемь лет занимается воздушной гимнастикой, акробатикой и жонглированием. Также увлекается изучением китайского языка, пишет "Алтайская правда".