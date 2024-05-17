Циркачка из Барнаула победила в конкурсе "Мировая модель 2024"
Девочка уже восемь лет занимается воздушной гимнастикой, акробатикой и жонглированием
17 мая 2024, 09:01, ИА Амител
Воспитанница цирковой школы "Арлекино" и ученица школы № 135 Тамила Романина стала победительницей конкурса "Мировая модель 2024".
Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге, а одним из членов жюри был известный стилист Сергей Зверев. В конкурсе было несколько этапов: выход с флагами субъекта Федерации, презентация своего города, творческое дефиле в стиле ретро и выход в вечернем платье.
Тамила стала победительницей в своей возрастной категории.
Девочка уже восемь лет занимается воздушной гимнастикой, акробатикой и жонглированием. Также увлекается изучением китайского языка, пишет "Алтайская правда".
09:04:35 17-05-2024
Цирковая
09:09:59 17-05-2024
А Виктория кто? Фото Виктории Романиной, победила Тамила..
09:40:29 17-05-2024
Гость (09:09:59 17-05-2024) А Виктория кто? Фото Виктории Романиной, победила Тамила.. ... ]Виктория фотограф, сделавший это фото
09:22:48 17-05-2024
Наверное Зверев слева на фото?
11:06:39 17-05-2024
Даже не знала, что в Барнауле есть цирк, вот базаров много а цирка ни одного.
13:49:32 17-05-2024
Далеко не самай красивая из всех там участвующих.
08:20:02 18-05-2024
Гость (13:49:32 17-05-2024) Далеко не самай красивая из всех там участвующих.... Ну так модель и не должна быть красивой. Где вы видели красивую модель. Это просто вешалка. На ней просто должна красиво висеть одежда.