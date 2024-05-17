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Циркачка из Барнаула победила в конкурсе "Мировая модель 2024"

Девочка уже восемь лет занимается воздушной гимнастикой, акробатикой и жонглированием

17 мая 2024, 09:01, ИА Амител

Фото: личная страница Виктории Романиной во "ВКонтакте"
Фото: личная страница Виктории Романиной во "ВКонтакте"

Воспитанница цирковой школы "Арлекино" и ученица школы № 135 Тамила Романина стала победительницей конкурса "Мировая модель 2024".

Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге, а одним из членов жюри был известный стилист Сергей Зверев. В конкурсе было несколько этапов: выход с флагами субъекта Федерации, презентация своего города, творческое дефиле в стиле ретро и выход в вечернем платье.

Тамила стала победительницей в своей возрастной категории.

Девочка уже восемь лет занимается воздушной гимнастикой, акробатикой и жонглированием. Также увлекается изучением китайского языка, пишет "Алтайская правда".

Барнаул дети

Комментарии 7

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Гость

09:04:35 17-05-2024

Цирковая

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Гость

09:09:59 17-05-2024

А Виктория кто? Фото Виктории Романиной, победила Тамила..

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Гость

09:40:29 17-05-2024

Гость (09:09:59 17-05-2024) А Виктория кто? Фото Виктории Романиной, победила Тамила.. ... ]Виктория фотограф, сделавший это фото

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Наверное

09:22:48 17-05-2024

Наверное Зверев слева на фото?

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Гость

11:06:39 17-05-2024

Даже не знала, что в Барнауле есть цирк, вот базаров много а цирка ни одного.

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Гость

13:49:32 17-05-2024

Далеко не самай красивая из всех там участвующих.

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Гость

08:20:02 18-05-2024

Гость (13:49:32 17-05-2024) Далеко не самай красивая из всех там участвующих.... Ну так модель и не должна быть красивой. Где вы видели красивую модель. Это просто вешалка. На ней просто должна красиво висеть одежда.

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