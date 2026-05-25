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Дети из алтайского села остались без школы на несколько лет

Детям из Новой Чемровки в Алтайском крае приходится ездить на уроки в соседнее село

25 мая 2026, 11:40, ИА Амител

Аварийная школа / Фото: Информационный центр СК России
Аварийная школа / Фото: Информационный центр СК России

В 2020 году деревянное одноэтажное здание местной школы 1929 года постройки признали аварийным и закрыли, сообщает Информационный центр СК России. Старшеклассникам приходится ездить на уроки в образовательное учреждение соседнего села. А оно находится далеко от Новой Чемровки, тем более там не хватает мест на всех учеников.

Занятия для младшеклассников проводят в детском саду. При этом срок строительства новой школы перенесли на 2028 год, а запланированный на январь этого года ремонт так и не провели.

«Многочисленные обращения сельчан в различные инстанции результатов не принесли», — рассказали в ведомстве.

В Следственном комитете по Алтайскому краю возбудили уголовное дело. Глава СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае направят 6,8 млрд рублей на обновление учреждений, в том числе детсадов и техникумов. В этом году жителям региона обещали начать проводить ремонт в 37 школах.

Алтайский край школы
       

Комментарии 9

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Медведь-шатун

11:59:54 25-05-2026

Ну и где доблестные представители ЕдРа которые клялись Путину, что будут "жить" на строящихся школах и детских садах - но не допустят просрочек в сдаче ....

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гость

14:23:31 25-05-2026

Медведь-шатун (11:59:54 25-05-2026) Ну и где доблестные представители ЕдРа которые клялись Путин... ой, не говорите...смех и грех с этими депутатами, лучше бы молчали, не позорились

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Гость

12:42:52 25-05-2026

зато храмов десятками штампуют

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Мусик

12:48:49 25-05-2026

Гость (12:42:52 25-05-2026) зато храмов десятками штампуют... чёто вы врете, а? вот прямо десятками?

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Гость

13:31:55 25-05-2026

Мусик (12:48:49 25-05-2026) чёто вы врете, а? вот прямо десятками?... даже если штуками, по церквям прирост, по школам-минус.

нафига вообще эти церквушки нужны ? с планетария детей выгнали, парк захватили...

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Гость

13:21:16 25-05-2026

Гость (12:42:52 25-05-2026) зато храмов десятками штампуют...
«Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки — я не ошибаюсь, за 24 часа» - сказал патриарх Кирилл ещё пять лет назад, 26 мая 2019 года во время освящения храма Всех Святых в Страсбурге"

вопрос.. а школ сколько в сутки открывают?

По данным Росстата на 2023 год в России насчитывается 40895 храмов, а также около 1000 монастырей и около 7000 мечетей.

Также, по данным Росстата в России на 2023 год насчитывается 40 тысяч школ, для сравнения в 2000 году их было 69 тысяч. За 2024 год цифр пока нет, но не сложно догадаться, что количество храмов выросло больше, чем на 10 тысяч (согласно заявлению патриарха), а количество школ уменьшилось.

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Гость

14:08:25 25-05-2026

Ну как так??? Уничтожают Алтайский край!!! И спокойно играют в свой юбилей в волейбол.

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гость

14:26:22 25-05-2026

напрочь закрыли маленькие малокомплектные школы в крае, теперь закрывают средние школы, а строить взамен закрывшихся не строят. никакого доверия алтайскому правительству. депутаты грызутся, им не до школ

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Гость

15:01:30 25-05-2026

Мусик (12:48:49 25-05-2026) чёто вы врете, а? вот прямо десятками?... Сотнями !

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