Дети из алтайского села остались без школы на несколько лет
Детям из Новой Чемровки в Алтайском крае приходится ездить на уроки в соседнее село
25 мая 2026, 11:40, ИА Амител
В 2020 году деревянное одноэтажное здание местной школы 1929 года постройки признали аварийным и закрыли, сообщает Информационный центр СК России. Старшеклассникам приходится ездить на уроки в образовательное учреждение соседнего села. А оно находится далеко от Новой Чемровки, тем более там не хватает мест на всех учеников.
Занятия для младшеклассников проводят в детском саду. При этом срок строительства новой школы перенесли на 2028 год, а запланированный на январь этого года ремонт так и не провели.
«Многочисленные обращения сельчан в различные инстанции результатов не принесли», — рассказали в ведомстве.
В Следственном комитете по Алтайскому краю возбудили уголовное дело. Глава СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае направят 6,8 млрд рублей на обновление учреждений, в том числе детсадов и техникумов. В этом году жителям региона обещали начать проводить ремонт в 37 школах.
11:59:54 25-05-2026
Ну и где доблестные представители ЕдРа которые клялись Путину, что будут "жить" на строящихся школах и детских садах - но не допустят просрочек в сдаче ....
14:23:31 25-05-2026
Медведь-шатун (11:59:54 25-05-2026) Ну и где доблестные представители ЕдРа которые клялись Путин... ой, не говорите...смех и грех с этими депутатами, лучше бы молчали, не позорились
12:42:52 25-05-2026
зато храмов десятками штампуют
12:48:49 25-05-2026
Гость (12:42:52 25-05-2026) зато храмов десятками штампуют... чёто вы врете, а? вот прямо десятками?
13:31:55 25-05-2026
Мусик (12:48:49 25-05-2026) чёто вы врете, а? вот прямо десятками?... даже если штуками, по церквям прирост, по школам-минус.
нафига вообще эти церквушки нужны ? с планетария детей выгнали, парк захватили...
13:21:16 25-05-2026
Гость (12:42:52 25-05-2026) зато храмов десятками штампуют...
«Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки — я не ошибаюсь, за 24 часа» - сказал патриарх Кирилл ещё пять лет назад, 26 мая 2019 года во время освящения храма Всех Святых в Страсбурге"
вопрос.. а школ сколько в сутки открывают?
По данным Росстата на 2023 год в России насчитывается 40895 храмов, а также около 1000 монастырей и около 7000 мечетей.
Также, по данным Росстата в России на 2023 год насчитывается 40 тысяч школ, для сравнения в 2000 году их было 69 тысяч. За 2024 год цифр пока нет, но не сложно догадаться, что количество храмов выросло больше, чем на 10 тысяч (согласно заявлению патриарха), а количество школ уменьшилось.
14:08:25 25-05-2026
Ну как так??? Уничтожают Алтайский край!!! И спокойно играют в свой юбилей в волейбол.
14:26:22 25-05-2026
напрочь закрыли маленькие малокомплектные школы в крае, теперь закрывают средние школы, а строить взамен закрывшихся не строят. никакого доверия алтайскому правительству. депутаты грызутся, им не до школ
15:01:30 25-05-2026
Мусик (12:48:49 25-05-2026) чёто вы врете, а? вот прямо десятками?... Сотнями !