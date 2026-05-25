Дети из алтайского села остались без школы на несколько лет

Детям из Новой Чемровки в Алтайском крае приходится ездить на уроки в соседнее село

25 мая 2026, 11:40, ИА Амител

Аварийная школа / Фото: Информационный центр СК России

В 2020 году деревянное одноэтажное здание местной школы 1929 года постройки признали аварийным и закрыли, сообщает Информационный центр СК России. Старшеклассникам приходится ездить на уроки в образовательное учреждение соседнего села. А оно находится далеко от Новой Чемровки, тем более там не хватает мест на всех учеников.

Занятия для младшеклассников проводят в детском саду. При этом срок строительства новой школы перенесли на 2028 год, а запланированный на январь этого года ремонт так и не провели.

«Многочисленные обращения сельчан в различные инстанции результатов не принесли», — рассказали в ведомстве.

В Следственном комитете по Алтайскому краю возбудили уголовное дело. Глава СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае направят 6,8 млрд рублей на обновление учреждений, в том числе детсадов и техникумов. В этом году жителям региона обещали начать проводить ремонт в 37 школах.