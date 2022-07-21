В Алтайском крае сельчанин напилил сосен на 200 тысяч и попался полиции

Правоохранители возбудили уголовное дело

21 июля 2022, 13:17, Никита Черников

В Алтайском крае полицейские задержали 25-летнего жителя села Думчево Залесовского района, который незаконно спилил три сосны в местном лесничестве, сообщили в региональном МВД.

На тракторе молодой человек перевез деревья домой и хотел использовать их в качестве пиломатериалов.

Ущерб лесному хозяйству в итоге составил больше 200 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье о незаконной рубке лесных насаждений (ст. 260 УК РФ).

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