В Алтайском крае сельчанин напилил сосен на 200 тысяч и попался полиции
Правоохранители возбудили уголовное дело
21 июля 2022, 13:17, Никита Черников
В Алтайском крае полицейские задержали 25-летнего жителя села Думчево Залесовского района, который незаконно спилил три сосны в местном лесничестве, сообщили в региональном МВД.
На тракторе молодой человек перевез деревья домой и хотел использовать их в качестве пиломатериалов.
Ущерб лесному хозяйству в итоге составил больше 200 тысяч рублей.
Уголовное дело возбудили по статье о незаконной рубке лесных насаждений (ст. 260 УК РФ).
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