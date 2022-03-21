Томенко провел заседание комиссии госсовета России по сельскому хозяйству

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание комиссии Госсовета России по направлению «Сельское хозяйство». Как сообщает пресс-служба правительства, чиновники рассмотрели задачи подготовки к проведению весенних полевых работ, а также обсудили предложения по обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в условиях внешнего санкционного давления.

Важнейшей задачей АПК является сохранение продовольственной независимости страны, отметил Томенко.

«Для этого необходимо сохранить темпы технической модернизации производства и реализации инвестиционных проектов, продолжить работу по импортозамещению, в первую очередь в сфере селекции и генетики, по эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения, комплексному развитию сельских территорий», — считает Виктор Томенко.

Правительство страны уже приняло пакетов антисанкционных мер, направленных на повышение гибкости работы экономики, снятие внутренних ограничений и барьеров, стабилизацию рынка, поддержку граждан и бизнеса.

«Важные решения на федеральном уровне приняты и в отношении агропромышленного комплекса. Увеличены объемы поддержки программы льготного кредитования и льготного лизинга сельхозтехники, предусмотрены кредитные каникулы для аграриев и пролонгация сроков льготных кредитных договоров. Эти решения нацелены на снятие наиболее острых вопросов и поддержат наших аграриев в самый ответственный момент — в период подготовки и проведения сезонных полевых работ», — отметил губернатор Алтайского края.

Томенко также напомнил, что для защиты внутреннего продовольственного рынка введен временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза, а также на вывоз сахара в третьи страны. Кроме этого выделены средства на поддержку хлебопёков.

Для насыщения продовольственного рынка прорабатываются меры по расширению импорта продовольственной продукции, а также расширению импортных поставок племенного материала, семян, кормов и кормовых добавок.

Отмечалось, что главной задачей ближайшего времени является проведение весенних полевых работ в оптимальные агротехнологические сроки. Готовность к посевной кампании в регионах высокая, а в некоторых из них уже приступили к весеннему севу. Минсельхоз России совместно с агроснабженческими компаниями и властями регионов оперативно решают возникающие вопросы по поставкам материальных ресурсов и техники. На особом контроле находится обеспеченность аграриев минеральными удобрениями, средствами защиты растений, семенным материалом.

В ходе заседания комиссии были рассмотрены предложения о принятии дополнительных мер поддержки отечественного АПК, с инициативами выступили представители Минсельхоза России, российских отраслевых объединений производителей молока, зерна, муки, сахара, масложировой продукции.

Все прозвучавшие на заседании комиссии предложения будут обобщены и представлены в федеральное Правительство для включения в план действий по поддержке предприятий сельского хозяйства и пищевой индустрии.