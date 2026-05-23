Еще полмиллиарда рублей направят на обновление дорог в Алтайском крае
Дополнительные ремонтные работы проведут в шести городах и 22 районах края
23 мая 2026, 09:02, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении дополнительной субсидии почти в 558 млн рублей на ремонт дорог. В результате общий объем финансирования дорожных работ в регионе в 2026 году достигнет рекордных 3,2 млрд рублей.
По словам главы региона, дополнительные средства направят на ремонт центральных улиц с высокой транспортной нагрузкой в опорных населенных пунктах, восстановление дорог, пострадавших после паводка, а также приведение в порядок улиц, ведущих к социально значимым объектам.
Дополнительные дорожные работы проведут в шести городах и 22 районах края.
«Средства на конкретные проекты мы распределили с учетом 28 обращений глав муниципалитетов. А также с учетом обращений самих жителей края, которые поступают и в местные администрации, и в правительство», — отметил Виктор Томенко.
Кроме того, часть средств направят на завершение строительства пяти мостов в Первомайском, Топчихинском, Залесовском районах, а также в Алейске и Рубцовске.
16:50:51 23-05-2026
кучу денегг вваливают а по прежнему на 73 месте по дорогам. ктото отыскал реку денег для воровства. проведите расследование, амик!!
21:23:16 23-05-2026
А программу ремонта дворов свернули
08:08:25 25-05-2026
Воровать надо меньше.