Еще полмиллиарда рублей направят на обновление дорог в Алтайском крае

Дополнительные ремонтные работы проведут в шести городах и 22 районах края

23 мая 2026, 09:02, ИА Амител

Ремонт дорог в Барнауле. Фото из архива amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении дополнительной субсидии почти в 558 млн рублей на ремонт дорог. В результате общий объем финансирования дорожных работ в регионе в 2026 году достигнет рекордных 3,2 млрд рублей.

По словам главы региона, дополнительные средства направят на ремонт центральных улиц с высокой транспортной нагрузкой в опорных населенных пунктах, восстановление дорог, пострадавших после паводка, а также приведение в порядок улиц, ведущих к социально значимым объектам.

Дополнительные дорожные работы проведут в шести городах и 22 районах края.

«Средства на конкретные проекты мы распределили с учетом 28 обращений глав муниципалитетов. А также с учетом обращений самих жителей края, которые поступают и в местные администрации, и в правительство», — отметил Виктор Томенко.

Кроме того, часть средств направят на завершение строительства пяти мостов в Первомайском, Топчихинском, Залесовском районах, а также в Алейске и Рубцовске.