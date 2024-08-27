ФСИН опровергла участие одного из осужденных в захвате заложников в ИК-19

Ранее в СМИ распространилась информация, что Темур Хусинов принимал участие в бунте

27 августа 2024, 08:40, ИА Амител

Колючая проволока / Фото: unsplash.com

Осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19 в Суровикино Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Напомним, что ранее имена участников бунта публиковали СМИ со ссылкой на судебные приговоры. Среди них Хусинов – гражданин Узбекистана, который получил в 2019 году шесть лет лишения свободы по ч. 4 ст. 111 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть"). Причиной стала драка с пьяным мужчиной, которому Хусинов сделал замечание. Удар пришелся в висок, оппонент упал на асфальт и скончался в больнице. Срок отбывания наказания истекал уже в ноябре 2024 года.

Мать заявляла агентству, что ее сына нет на видео, распространяемых в социальных сетях. В УФСИН заявили, что Хусинов действительно не участвовал в происходящем, и отметили, что сообщат матери о его местонахождении в установленный законом срок.