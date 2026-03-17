В Екатеринбурге мать пять дней прожила в квартире с телом убитого сына в шкафу
Лишь с появлением характерного запаха удалось обнаружить пропавшего
17 марта 2026, 11:10, ИА Амител
В Екатеринбурге раскрылись шокирующие обстоятельства гибели 33‑летнего местного жителя: его тело в течение пяти дней находилось в квартире, где проживала мать погибшего. Информацию об инциденте сообщил портал E1.
По данным источника, трагедия произошла на улице Мира. В ходе ссоры 37‑летний екатеринбуржец убил своего младшего брата, после чего спрятал тело в шкафу мастерской, расположенной в квартире их матери.
«В течение пяти дней женщина безуспешно искала пропавшего сына, однако в комнату, где жили братья, не заходила. Обнаружить тело удалось лишь после того, как в квартире появился характерный запах: открыв шкаф, мать нашла мертвого сына», — отмечает издание.
Старший брат, который на момент происшествия проживал отдельно на улице Академической, скрылся с места преступления. Следственный комитет объявил его в розыск по подозрению в совершении убийства (ст. 105 УК РФ).
На данный момент официальных комментариев от ведомства не поступало. По факту происшествия ведется следствие.
11:15:41 17-03-2026
Чем Екатеринбург отличается от Петербурга?
11:45:59 17-03-2026
женщина безуспешно искала пропавшего сына, однако в комнату, где жили братья, не заходила.---- врет похоже.
11:59:56 17-03-2026
из матери тот еще сыщик …