В Екатеринбурге мать пять дней прожила в квартире с телом убитого сына в шкафу

Лишь с появлением характерного запаха удалось обнаружить пропавшего

17 марта 2026, 11:10, ИА Амител

Шкаф / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

В Екатеринбурге раскрылись шокирующие обстоятельства гибели 33‑летнего местного жителя: его тело в течение пяти дней находилось в квартире, где проживала мать погибшего. Информацию об инциденте сообщил портал E1.

По данным источника, трагедия произошла на улице Мира. В ходе ссоры 37‑летний екатеринбуржец убил своего младшего брата, после чего спрятал тело в шкафу мастерской, расположенной в квартире их матери.

«В течение пяти дней женщина безуспешно искала пропавшего сына, однако в комнату, где жили братья, не заходила. Обнаружить тело удалось лишь после того, как в квартире появился характерный запах: открыв шкаф, мать нашла мертвого сына», — отмечает издание.

Старший брат, который на момент происшествия проживал отдельно на улице Академической, скрылся с места преступления. Следственный комитет объявил его в розыск по подозрению в совершении убийства (ст. 105 УК РФ).

На данный момент официальных комментариев от ведомства не поступало. По факту происшествия ведется следствие.

