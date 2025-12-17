Геймер лишился более миллиона рублей из-за "схемы Долиной"
Игрок купил дорогой внутриигровой предмет, который у него изъяла служба поддержки сервиса
17 декабря 2025, 14:25, ИА Амител
Игрока обманули почти на миллион рублей, используя "схему Долиной", сообщает Telegram-канал "Топор. Экономика".
Пользователь купил редкий скин AWP Dragon Lore для игры Counter-Strike 2 на онлайн-платформе, но через несколько дней обнаружил его пропажу. Выяснилось, что продавец обратился в службу поддержки платформы Steam первым, утверждая, что продал скин под давлением мошенников. В результате платформа вернула предмет продавцу, но не смогла возместить убытки покупателю, поскольку деньги уже были сняты.
Отмечается, что игроки имеют право обращаться в службу поддержки, если заподозрили, что их сделка была совершена нечестным образом. Также при покупке и продаже на платформе Steam приобретенные предметы нельзя перепродавать и обменивать с другими игроками в течение минимум семи дней.
14:38:10 17-12-2025
Этого геморя жалко больше всех
07:49:30 18-12-2025
Так теперь может вернуть по "схеме Лурье"