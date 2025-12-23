Геймер так расстроился из-за "плохого" игрового предмета, что начал травить разработчиков

Мужчина нашел соцсети создателей игры и начал угрожать им и требовать вернуть деньги

23 декабря 2025, 13:59, ИА Амител

Геймер, компьютер / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Разгневанный геймер на протяжении года терроризировал сотрудников и создателей онлайн-игры из-за недовольства приобретенным внутриигровым предметом. Его настойчивое поведение и непрекращающиеся угрозы привели к тому, что его учетная запись заблокировали почти на сто лет, сообщает Baza.

Житель Иркутской области, 35-летний Владимир, увлечен онлайн-игрой "Зазеркалье" уже довольно давно. Игра погружает пользователя мир фэнтези, где он выполняет квесты, развивает своего персонажа и приобретает необходимые предметы. По оценкам Владимира, он инвестировал в "Зазеркалье" около 150 тысяч рублей. Однако его игровое благополучие было нарушено блокировкой аккаунта.

Представители компании-разработчика сообщили "Базе", что причиной бана Владимира стало преследование модераторов. Конфликт возник из-за содержимого приобретенного сундука за 5 тысяч рублей, который не удовлетворил игрока. Он требовал замены на другой предмет, но, получив отказ, почти год обвинял разработчиков в обмане и требовал желаемую замену. В конечном итоге модераторы не выдержали давления и заблокировали его доступ к игре на 97 лет.

Такое развитие событий привело Владимира в ярость. Он отыскал контактные данные модераторов и руководителя студии-разработчика в социальных сетях и начал навязчиво звонить и писать им, требуя разблокировки и возврата средств. После нескольких месяцев такого поведения ему пригрозили обращением в правоохранительные органы.

Тогда Владимир пошел на попятную. Он записал эмоциональные видео с извинениями перед всеми, кому досаждал, и попросил вернуть ему возможность играть. В качестве смягчающего обстоятельства он сослался на проблемы со здоровьем. Сотрудники "Зазеркалья" проявили сострадание и восстановили его доступ, но с пожизненным запретом на использование игрового чата.