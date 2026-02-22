С 1 марта сайты по продаже табака будут блокировать без суда

Такие ресурсы начнут вносить в реестр запрещенной информации

22 февраля 2026, 16:32, ИА Амител

Ноутбук на столе / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Ноутбук на столе / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

С 1 марта Росалкогольтабакконтроль сможет принимать решения о досудебной блокировке сайтов с информацией об онлайн-продаже табачной продукции, кальянов и IQOS, сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства.

Соответствующий закон был принят в конце 2025 года. Теперь правительство утвердило профильное ведомство для принятия решений.

«Сайты-нарушители будут добавляться в реестр интернет-ресурсов с информацией, которую запрещено распространять на территории РФ», — указывает агентство.

Подобные полномочия Росалкогольтабакконтроль имеет в отношении сайтов по продаже алкоголя. С 2018 года ведомство приняло более 58 тыс. решений, на основании которых Роскомнадзор заблокировал доступ к таким ресурсам. 

Комментарии 2

Avatar Picture
гость

17:19:36 22-02-2026

хорошая новость

Avatar Picture
Гость

07:46:18 24-02-2026

"Росалкогольтабакконтроль"-это сколько же дармоедов развелось! вот еще один резерв:их бюджет и сотрудников на фронт.

