Новые переговоры по Украине могут привести к встрече Путина и Зеленского
Следующая встреча делегаций состоится в течение ближайших трех недель
22 февраля 2026, 16:01, ИА Амител
Следующие переговоры с участием России и Украины могут пройти в течение ближайших трех недель, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он добавил, что они могут привести к встрече президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, передает "Коммерсантъ".
«Мы с Джаредом (Кушнером) надеемся, что представили обеим сторонам некоторые предложения, которые приведут к их встрече в течение следующих трех недель и, возможно, даже приведут к саммиту Зеленского и президента Путина», — сказал Уиткофф.
Спецпосланник не исключил, что в переговорах Путина и Зеленского также может принять участие и президент США Дональд Трамп. «Он не захочет участвовать во встрече, если только не поймет, что он может положить этому конец и добиться наилучшего результата», — пояснил он.
17 и 18 февраля в Женеве прошел третий раунд трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что четвертый раунд переговоров состоится в ближайшее время. По информации источника ТАСС, встреча может пройти до 1 марта.
По данным CNN, на переговорах стороны добились "постепенного, но значительного прогресса" в определении того, как будет работать прекращение огня. Владимир Зеленский говорил, что поручил украинской делегации обсудить возможную встречу с Владимиром Путиным.
А переговоры пройдут на нейтральной полосе?
Гость (16:19:56 22-02-2026) А переговоры пройдут на нейтральной полосе?... На совершенно нейтральной. По "Скайпу".🤣
С нелигитимным просроченным встречаться? Какой смысл? Клоун он и есть клоун.
ну к зачем? ни к чему это не приведет
Зеле хочется выплеснуть в лицо Путину накопившуюся ненависть, так войдет в историю,
он и плюнуть может
что взять - то с болезного
гость (17:23:34 22-02-2026) ну к зачем? ни к чему это не приведетЗеле хочется выплес... Покусать думаете может?