Новые переговоры по Украине могут привести к встрече Путина и Зеленского

Следующая встреча делегаций состоится в течение ближайших трех недель

22 февраля 2026, 16:01, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Следующие переговоры с участием России и Украины могут пройти в течение ближайших трех недель, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он добавил, что они могут привести к встрече президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, передает "Коммерсантъ".

«Мы с Джаредом (Кушнером) надеемся, что представили обеим сторонам некоторые предложения, которые приведут к их встрече в течение следующих трех недель и, возможно, даже приведут к саммиту Зеленского и президента Путина», — сказал Уиткофф.

Спецпосланник не исключил, что в переговорах Путина и Зеленского также может принять участие и президент США Дональд Трамп. «Он не захочет участвовать во встрече, если только не поймет, что он может положить этому конец и добиться наилучшего результата», — пояснил он.

17 и 18 февраля в Женеве прошел третий раунд трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что четвертый раунд переговоров состоится в ближайшее время. По информации источника ТАСС, встреча может пройти до 1 марта.

По данным CNN, на переговорах стороны добились "постепенного, но значительного прогресса" в определении того, как будет работать прекращение огня. Владимир Зеленский говорил, что поручил украинской делегации обсудить возможную встречу с Владимиром Путиным.