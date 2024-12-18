Глава алтайского парламента предложил изменить систему вывоза мусора

И упорядочить ситуацию с вывозом строительных отходов

18 декабря 2024, 12:30, ИА Амител

Александр Романенко на пленарном заседании Совета законодателей РФ / Фото: пресс-служба АКЗС

17 декабря на пленарном заседании Совета законодателей РФ обсудили актуальную тему реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Среди докладчиков были зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. А также представители регионов, в том числе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко. Последний, выступая в качестве главы комиссии Совета законодателей РФ по аграрной политике, природопользованию и экологии, подчеркнул особую актуальность вопроса для сельской местности, где внедрение системы обращения с отходами сталкивается с серьезными трудностями.

Регионы предлагают различные решения, учитывающие специфику конкретных территорий, отметил Александр Романенко. Среди них – введение моратория на запрет превышения допустимой нагрузки на ось для спецтехники, вывозящей ТКО, а также уменьшение минимального расстояния от контейнерных площадок до жилых домов. Председатель АКЗС подчеркнул, что для сельских территорий и пригородных поселков актуально увеличение максимального расстояния до контейнерных площадок.

Александр Романенко также подчеркнул важность гибкости и разнообразия существующих санитарных правил и норм (СанПиН).

Он предложил внедрить в СанПиН механизм изменения частоты вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), например, по решению региональных властей и с одобрения главного санитарного врача.

По мнению спикера, следует установить критерии, по которым населенные пункты можно отнести к малочисленным, чтобы изменить там периодичность вывоза мусора. Также нужно разработать требования к контейнерным площадкам разных размеров.

Особую озабоченность Александр Романенко выразил по вопросу обращения с отходами строительства и сноса.

"Видим необходимость донастройки существующего механизма обращения с ними, так как некоторые отходы строительства попадают на контейнерные площадки, где им не место", – подчеркнул он.

Председатель АКЗС призвал ускорить рассмотрение законопроекта по этому вопросу, внесенного в Госдуму.