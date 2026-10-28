По факту произошедшего написано заявление в полицию

28 октября 2026, 20:39, ИА Амител

Переноска урны / Скриншот из видео Barnaul 22

В Барнауле две юные посетительницы фитнес-клуба, предположительно, похитили урну для использованных бахил. С первой попытки забрать имущество им не удалось: вмешалась очевидица. После ее замечания девушки вернули предмет на место. Однако уже на следующий день они снова пришли в клуб и унесли урну. Об этом сообщает паблик Barnaul 22.

По информации сообщества, первый случай произошел 26 октября. Девушки попытались вынести из помещения емкость для бахил, но их действия заметила находившаяся рядом женщина. Она сделала замечание, после чего посетительницы занесли урну обратно.

На этом история не закончилась. Как утверждает Barnaul 22, девушки вернулись в фитнес-клуб 27 октября и повторили попытку. На этот раз им удалось покинуть помещение с урной.

По факту произошедшего написано заявление в полицию. Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.

Возраст девушек, стоимость пропавшего имущества и название фитнес-клуба в опубликованном сообщении не уточняются.