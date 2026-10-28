При обсуждении подобных ограничений необходимо учитывать право педагогов на защиту своего изображения

28 октября 2026, 20:07, ИА Амител

Ученик, урок, телефон / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART/ amic.ru

В российских школах предложили ограничить видеосъемку педагогов во время занятий. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова. По ее мнению, уроки не должны превращаться в площадку для постоянной записи учителей на телефоны. Свою позицию детский омбудсмен озвучила в программе "Акцент" на телеканале ОТВ.

Титова считает, что при обсуждении подобных ограничений необходимо учитывать право педагогов на защиту своего изображения. В качестве аргумента она сослалась на положения Гражданского кодекса, регулирующие использование изображений граждан.

"Я за, потому что это регулирование содержится в Гражданском кодексе. Мы говорим о том, что учитель — основная фигура в видео. Закон позволяет, когда какое-то массовое мероприятие, и ты попадаешь в кадр. Урок — это все-таки не мероприятие, а закрытый социум", — пояснила омбудсмен.

Во время беседы ведущая обратила внимание на другую сторону вопроса: иногда видеозапись может стать доказательством в конфликте между учеником и преподавателем. Однако Титова усомнилась, что ради таких ситуаций следует допускать постоянную съемку на занятиях.

По ее мнению, подобная практика фактически предполагает, что школьник должен все время иметь при себе телефон и возможность записывать происходящее.

"Это на самом деле не должно быть нормой. Во многих школьных классах есть камеры, фиксирующие то, что происходит", — отметила она.

Вместо того чтобы делать видеозаписи главным способом выяснения обстоятельств школьных конфликтов, детский омбудсмен предлагает уделять больше внимания непосредственному общению с участниками происшествий. По ее мнению, разбираться в спорных ситуациях следует прежде всего через разговоры с учениками, педагогами и другими очевидцами.

При этом речь пока идет о позиции уполномоченного по правам ребенка Свердловской области, а не о принятом решении. О подготовке федерального запрета на видеосъемку учителей в опубликованном сообщении не говорится.