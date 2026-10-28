В российских школах предложили запретить снимать учителей на видео во время уроков
При обсуждении подобных ограничений необходимо учитывать право педагогов на защиту своего изображения
28 октября 2026, 20:07, ИА Амител
В российских школах предложили ограничить видеосъемку педагогов во время занятий. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова. По ее мнению, уроки не должны превращаться в площадку для постоянной записи учителей на телефоны. Свою позицию детский омбудсмен озвучила в программе "Акцент" на телеканале ОТВ.
Титова считает, что при обсуждении подобных ограничений необходимо учитывать право педагогов на защиту своего изображения. В качестве аргумента она сослалась на положения Гражданского кодекса, регулирующие использование изображений граждан.
"Я за, потому что это регулирование содержится в Гражданском кодексе. Мы говорим о том, что учитель — основная фигура в видео. Закон позволяет, когда какое-то массовое мероприятие, и ты попадаешь в кадр. Урок — это все-таки не мероприятие, а закрытый социум", — пояснила омбудсмен.
Во время беседы ведущая обратила внимание на другую сторону вопроса: иногда видеозапись может стать доказательством в конфликте между учеником и преподавателем. Однако Титова усомнилась, что ради таких ситуаций следует допускать постоянную съемку на занятиях.
По ее мнению, подобная практика фактически предполагает, что школьник должен все время иметь при себе телефон и возможность записывать происходящее.
"Это на самом деле не должно быть нормой. Во многих школьных классах есть камеры, фиксирующие то, что происходит", — отметила она.
Вместо того чтобы делать видеозаписи главным способом выяснения обстоятельств школьных конфликтов, детский омбудсмен предлагает уделять больше внимания непосредственному общению с участниками происшествий. По ее мнению, разбираться в спорных ситуациях следует прежде всего через разговоры с учениками, педагогами и другими очевидцами.
При этом речь пока идет о позиции уполномоченного по правам ребенка Свердловской области, а не о принятом решении. О подготовке федерального запрета на видеосъемку учителей в опубликованном сообщении не говорится.
20:28:13 28-10-2026
Не запрещать надо, а воспитывать людей и образовывать. В том числе и взрослых. Все почему то забыли такие понятия как этикет и правила приличия.
20:51:09 28-10-2026
а я думал, что изначально запрещено, а оно во как
21:30:26 28-10-2026
и после уроков тоже не надо
21:50:13 28-10-2026
"Урок — это все-таки не мероприятие, а закрытый социум"
Школа вообще-то общественное пространство
И правильно отмечено, пусть будут установлены камеры в классах, которые будут снимать и учителя, и учеников. Это кстати прекрасный способ фиксации неадекватного поведения с любой из сторон.
09:17:52 29-10-2026
А кто вообще разрешал пользоваться телефоном во время урока?
15:21:22 29-10-2026
во время уроков тел. СДАЕТСЯ совсем, по закону. У нас так. какие тогда съемки?!
21:52:43 29-10-2026
Гость (15:21:22 29-10-2026) во время уроков тел. СДАЕТСЯ совсем, по закону. У нас так. к... можно номер закона?