Глава Барнаула поздравил работников химической промышленности с праздником

Более десятка химпредприятий работают в Барнауле, отметил Вячеслав Франк

31 мая 2026, 09:01, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников химической промышленности с профессиональным праздником. Текст поздравления публикует пресс-служба мэрии.

Как отметил мэр, химическая продукция используется в машиностроении и сельском хозяйстве, металлургии, нефтегазовом и транспортном комплексе, строительстве, а также здравоохранении.

«Более десятка химпредприятий сегодня работают в Барнауле, выпуская бытовые товары и занимаясь оборонным производством. Вами постоянно ведется работа по повышению качества, внедряются инновационные технологии, модернизируется технологическая база. Трудолюбие, высокая компетентность, профессионализм позволяют поддерживать и приумножать достижения химического производства краевой столицы», — добавил Вячеслав Франк.

Мэр поблагодарил работников и ветеранов отрасли за добросовестный труд. «Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов!» — заключил он.