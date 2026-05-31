Глава Барнаула поздравил работников химической промышленности с праздником
Более десятка химпредприятий работают в Барнауле, отметил Вячеслав Франк
31 мая 2026, 09:01, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников химической промышленности с профессиональным праздником. Текст поздравления публикует пресс-служба мэрии.
Как отметил мэр, химическая продукция используется в машиностроении и сельском хозяйстве, металлургии, нефтегазовом и транспортном комплексе, строительстве, а также здравоохранении.
«Более десятка химпредприятий сегодня работают в Барнауле, выпуская бытовые товары и занимаясь оборонным производством. Вами постоянно ведется работа по повышению качества, внедряются инновационные технологии, модернизируется технологическая база. Трудолюбие, высокая компетентность, профессионализм позволяют поддерживать и приумножать достижения химического производства краевой столицы», — добавил Вячеслав Франк.
Мэр поблагодарил работников и ветеранов отрасли за добросовестный труд. «Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов!» — заключил он.
Комментарии 0