В Т‑Банке зафиксировали сбой в работе мобильного приложения

Сейчас сервисы работают в штатном режиме

15 июля 2026, 18:51, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

У пользователей мобильного приложения Т‑Банка возникали сложности со входом в сервис, пишет ТАСС. При попытке авторизации в приложении отображалось уведомление:

«Часть сервисов может не работать. Уже исправляем».

По данным мониторинговых сервисов, неполадки вызвали заметный отклик среди клиентов. Так, на платформе Downdetector за час зафиксировали 748 жалоб, а на портале "Сбой.РФ" с начала суток поступило 451 обращение (данные актуальны на 11:30 мск).

Позднее банк проинформировал о восстановлении работы сервисов. В официальном сообщении говорится:

«У незначительной части пользователей наблюдались затруднения с проведением операций в мобильном приложении и личном кабинете на сайте, сейчас все работает в штатном режиме».

Ранее сообщалось, что клиенты трех крупных российских банков — Сбербанка, ВТБ и Т-Банка — столкнулись со сбоями в работе мобильных приложений.