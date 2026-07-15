В Т‑Банке зафиксировали сбой в работе мобильного приложения
Сейчас сервисы работают в штатном режиме
15 июля 2026, 18:51, ИА Амител
У пользователей мобильного приложения Т‑Банка возникали сложности со входом в сервис, пишет ТАСС. При попытке авторизации в приложении отображалось уведомление:
«Часть сервисов может не работать. Уже исправляем».
По данным мониторинговых сервисов, неполадки вызвали заметный отклик среди клиентов. Так, на платформе Downdetector за час зафиксировали 748 жалоб, а на портале "Сбой.РФ" с начала суток поступило 451 обращение (данные актуальны на 11:30 мск).
Позднее банк проинформировал о восстановлении работы сервисов. В официальном сообщении говорится:
«У незначительной части пользователей наблюдались затруднения с проведением операций в мобильном приложении и личном кабинете на сайте, сейчас все работает в штатном режиме».
Ранее сообщалось, что клиенты трех крупных российских банков — Сбербанка, ВТБ и Т-Банка — столкнулись со сбоями в работе мобильных приложений.
19:36:59 15-07-2026
а это точно не санкции? как раз принят новый пакет и именно по банкам
15:42:03 16-07-2026
Гость (19:36:59 15-07-2026) а это точно не санкции? как раз принят новый пакет и именно ... так и есть