Суд отклонил жалобу Тимура Иванова. Экс‑замминистра обороны не отправят в зону СВО

Ранее его признали виновным в растрате и выводе средств из банка

15 июля 2026, 19:02, ИА Амител

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов / Фото: mil.ru

Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который оспаривал отказ в направлении его в зону специальной военной операции. Об этом проинформировала пресс‑служба судов общей юрисдикции города Москвы в своем Telegram‑канале.

Судебная коллегия по административным делам подтвердила, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным. Известно, что Тимур Иванов дважды подавал заявления с просьбой отправить его на СВО. В первый раз ему отказали, мотивировав это отсутствием подходящей должности. На второе обращение ответ так и не поступил.

По словам адвоката Дениса Балуева, Иванов был готов отправиться в зону боевых действий в качестве штурмовика — он рассчитывал таким образом восстановить свою репутацию. Ранее другой адвокат, Алишер Захидов, оценивал шансы Иванова на отправку в зону СВО как низкие. Юрист отмечал, что суд счел оправданным отбывание наказания в условиях строгой изоляции — именно там экс‑замминистра находится в настоящее время.

Напомним, 1 июля прошлого года Тимур Иванов был признан виновным в растрате 216 млн рублей, а также в выводе более 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Суд назначил ему 13 лет лишения свободы, штраф в размере 100 млн рублей и лишил государственных наград.