Верховный суд России назвал кандидата на пост председателя Алтайского краевого суда

Также выдвинут претендент на должность главы Верховного суда Республики Алтай

15 июля 2026, 19:23, ИА Амител

Алтайский краевой суд / Фото: amic.ru

Высшая квалификационная коллегия судей подвела итоги заседания, прошедшего в Москве, пишет "Катунь24".

Определены претенденты на ключевые должности в судебной системе ряда регионов. В работе коллегии принял участие глава ведомства Игорь Краснов — информация опубликована на официальном сайте Верховного суда РФ.

Среди ключевых решений — рекомендации по кадровым назначениям в двух соседних регионах. На должность председателя Алтайского краевого суда официально выдвинут Дмитрий Пашков. Параллельно Алексей Кокорин получил рекомендацию на пост председателя Верховного суда Республики Алтай. Обе кандидатуры лично поддержал Игорь Краснов.

В рамках заседания ВККС утвердила рекомендации почти для двух десятков руководителей, в том числе для глав военных, арбитражных судов и судов общей юрисдикции в разных субъектах страны. Отдельно отмечена рекомендация Любови Бессчасной на должность судьи Верховного суда РФ. Напомним, полномочия нынешнего председателя Алтайского краевого суда Эдуарда Ермакова истекают в 2027 году.