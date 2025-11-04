"Идите куда хотите". Барнаульцы с лета не могут попасть на прием к медикам поликлиники №14

В Сети уже накопилось множество отрицательных отзывов о работе медучреждения

04 ноября 2025, 13:30, ИА Амител

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

Жители Барнаула массово жалуются на невозможность получить медицинскую помощь в поликлинике № 14. Новый лечебно-диагностический корпус, открытый около полутора лет назад, оказался практически недоступен для пациентов. С лета талоны к врачам отсутствуют, а дозвониться в регистратуру невозможно. Об этом сообщает Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".

Пациенты рассказывают, что по контактному номеру 61-40-00 трубку либо не берут, либо советуют записываться через портал "Госуслуги". Однако там система постоянно выдает сбои – электронные талоны к терапевтам и специалистам не появляются неделями. Даже при удачном звонке пациенты нередко сталкиваются с грубостью со стороны сотрудников регистратуры.

«У нас таких специалистов нет, идите куда хотите», – привела слова врачей читательница Telegram-канала.

Одна из горожанок, инвалид и диспансерный больной сразу у нескольких врачей, рассказала, что потратила целый день, пытаясь попасть на прием. После многочисленных звонков на горячие линии ей удалось получить талон, но при этом не было указано, в каком из двух филиалов ведет прием врач. Женщина пешком обошла оба здания, так как прямого транспорта между ними нет. Только во втором филиале удалось найти нужного терапевта, который выдал направления, но не провел осмотр и не составил заключение.

Позже пациентка получила звонок от заведующей, которая сообщила, что ее "поставили в лист ожидания к терапевту", несмотря на то, что прием уже состоялся. В Минздраве на ее жалобы ответили формальной отпиской, отметив лишь факт посещения врача.

Проблемы с отсутствием талонов касаются и других специалистов – онкологов, окулистов, эндокринологов и маммологов. Многие жители утверждают, что ждут приема месяцами. Направления, выписанные еще в 2023 году, до сих пор остаются невыполненными.

В Сети уже накопилось множество отзывов о работе поликлиники № 14. Люди жалуются, что не могут получить лекарства, направления и элементарную консультацию. После таких попыток, по словам одной из пациенток, ей стало плохо – давление поднялось до опасных значений, пришлось вызывать скорую.

Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Горожане обращаются к администрации Барнаула с просьбой вмешаться и разобраться в ситуации. По их словам, система здравоохранения в новом филиале фактически парализована, а пациенты, особенно пожилые и хронически больные, остались без медицинской помощи.

