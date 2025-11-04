"Идите куда хотите". Барнаульцы с лета не могут попасть на прием к медикам поликлиники №14
В Сети уже накопилось множество отрицательных отзывов о работе медучреждения
04 ноября 2025, 13:30, ИА Амител
Жители Барнаула массово жалуются на невозможность получить медицинскую помощь в поликлинике № 14. Новый лечебно-диагностический корпус, открытый около полутора лет назад, оказался практически недоступен для пациентов. С лета талоны к врачам отсутствуют, а дозвониться в регистратуру невозможно. Об этом сообщает Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".
Пациенты рассказывают, что по контактному номеру 61-40-00 трубку либо не берут, либо советуют записываться через портал "Госуслуги". Однако там система постоянно выдает сбои – электронные талоны к терапевтам и специалистам не появляются неделями. Даже при удачном звонке пациенты нередко сталкиваются с грубостью со стороны сотрудников регистратуры.
«У нас таких специалистов нет, идите куда хотите», – привела слова врачей читательница Telegram-канала.
Одна из горожанок, инвалид и диспансерный больной сразу у нескольких врачей, рассказала, что потратила целый день, пытаясь попасть на прием. После многочисленных звонков на горячие линии ей удалось получить талон, но при этом не было указано, в каком из двух филиалов ведет прием врач. Женщина пешком обошла оба здания, так как прямого транспорта между ними нет. Только во втором филиале удалось найти нужного терапевта, который выдал направления, но не провел осмотр и не составил заключение.
Позже пациентка получила звонок от заведующей, которая сообщила, что ее "поставили в лист ожидания к терапевту", несмотря на то, что прием уже состоялся. В Минздраве на ее жалобы ответили формальной отпиской, отметив лишь факт посещения врача.
Проблемы с отсутствием талонов касаются и других специалистов – онкологов, окулистов, эндокринологов и маммологов. Многие жители утверждают, что ждут приема месяцами. Направления, выписанные еще в 2023 году, до сих пор остаются невыполненными.
В Сети уже накопилось множество отзывов о работе поликлиники № 14. Люди жалуются, что не могут получить лекарства, направления и элементарную консультацию. После таких попыток, по словам одной из пациенток, ей стало плохо – давление поднялось до опасных значений, пришлось вызывать скорую.
Горожане обращаются к администрации Барнаула с просьбой вмешаться и разобраться в ситуации. По их словам, система здравоохранения в новом филиале фактически парализована, а пациенты, особенно пожилые и хронически больные, остались без медицинской помощи.
13:34:35 04-11-2025
Господин Попов, Ваше слово.
15:29:06 04-11-2025
Гость (13:34:35 04-11-2025) Господин Попов, Ваше слово.... Да тут больше к другому господину вопросы
14:27:06 04-11-2025
А вы что думаете что в в 1 поликлинике лучше? Я с августа не могу попасть на прием к участковому терапевту. Перед отправкой этого поста еще раз проверил Госуслуги- в списке доступных врачей терапевтов НЕТ!
14:40:02 04-11-2025
Да не только в 14й. В 3й на Молодёжной то же самое. Поставили на очередь на УЗИ по гинекологии 27 июня, сегодня 4октября - так никто и не позвонил. Начинаю выяснять - никто ничего не знает. Сходила платно в др.место. Дохнуть что ли? Три дня назад обратилась в третью, хотела попасть в дн.стационар. Объяснили, что до конца декабря всё занято, в основном льготниками, мест нет и помочь ничем не могут. Я имею звание "Ветеран труда", т.е. тоже льготник, но это не подпадает, как мне объяснили. Ещё я плачУ налоги, хоть и пенсионер, и не хилые. Получается - я пропахала в государстве 40 лет, заработала ветеранство, сейчас продолжаю платить налоги и должна идти куда - то и лечиться платно(УЗИ уже сделала платно и приём врача), а кто - то ничего не заработал, налоги не платит и лечится бесплатно за счёт моих средств? Ну и где справедливость? И что делать?
18:52:07 04-11-2025
Гость (14:40:02 04-11-2025) Да не только в 14й. В 3й на Молодёжной то же самое. Поставил... Ошибочка вышла. Сегодня 4 ноября. Возраст, нарушено мозговое кровообращение, а полечиться - большой болт
15:28:25 04-11-2025
Потом говорят, ну что ж вы так затянули, нужно было обращаться раньше. Следить нужно за здоровьем
18:22:10 04-11-2025
Гость (15:28:25 04-11-2025) Потом говорят, ну что ж вы так затянули, нужно было обращать... Именно так и происходит всегда, к сожалению :(
15:43:45 04-11-2025
Талонов ни к кому нету, зато главный врач Дмитрий Денисов приглашает на диспансеризацию Милости просим...парадокс...
16:05:35 04-11-2025
в 14 на гос услугах нет талонов к офтальмологу, гинекологу , неврологу и терапевт не выдает . Эти врачи работают вобще там или к платному идти уже
16:20:49 04-11-2025
В 2015 году в 14 поликлинике была хирург лет 55, которая на ощупь руками определяла лопнувший аппендикс.
16:34:40 04-11-2025
Ситуация неудивительная. В мае поставили в лист ожидания к неврологу в краевую поликлинику (болезнь Паракинсона, после операции требуется коррекция лечения). 2-3 недели назад звонила, узнавала о талоне. А талоны сейчас дают тем, кого записали в лист ожидания в марте. И как к этому относиться? Цензурных слов нет.
17:02:31 04-11-2025
Куда идём? Туда, где светит солнце
17:19:03 04-11-2025
Может летний период подвел, отношусь к этой поликлиники, ни когда грубости не было, зимой, весной этого года, ни грубости, ни проволочеек, только не надо писать, что заказной комент, всякое бывает и отрицательных комментариев всегда больше.
10:47:01 05-11-2025
Гость (17:19:03 04-11-2025) Может летний период подвел, отношусь к этой поликлиники, н... Весной обращались в 14-ю, с переломом ноги. Травмункт принял, гипс налепили, больничный офрмил. Следующий прием у травматолога через 2 недели, а к нему талонов нет, никак. Сказали - приходите со своей сломанной ногой, сидите в общей очереди, может как-нибудь вас и примут. Это что за дела такие, а товарищ Главврач ? Почему такой бардак творится в вашей клинике ? Как продлить хотя бы больничный ? Вынуждены были все приемы дальнейшие, рентгены и продление больничного ( а это почти 3 месяца) делать в платной клинике и это совсем не дешево вышло. Зачем нужна такая поликлиника тогда вообще, зачем мы кормим этих якобы врачей ?
17:39:11 04-11-2025
Да... И так не только в хвалёной 14 поликлинике, а практическт во всех государственных. Попасть к врачу тот еще квест!!!
13:30:16 05-11-2025
Гость (17:39:11 04-11-2025) Да... И так не только в хвалёной 14 поликлинике, а практичес... Например в 10 поликлинике - то же самое
18:10:44 04-11-2025
"Время лечит". Сами-то не могут или не хотят.
18:34:42 04-11-2025
По знакомству можно и на дневном стационаре прокапаться по назначению от невролога, все на высшем уровне, медсестры бегают, угождают.
18:51:38 04-11-2025
В 14 дневной стационар занимает целое отделение, но он стоит пустой, невролога и терапевты направления не дадут, если только вы не приближенные.......
19:32:30 04-11-2025
Вот оно реальное народное единство, в комментариях
21:58:08 04-11-2025
Более 12-ти лет назад государство рыпнулось на переход на полностью платную медицину.Но отступило,выжидаючи.Сейчас ворая атака.На советских.Потому что меньше стало.
00:33:06 05-11-2025
Щаз мальчег Дениско всё пояснит, что всё не так на самом деле, как Вы рассказываете... Это лишь мираж, а на самом деле всё великолепно))
10:34:12 05-11-2025
скажу больше: госуслуги не работает, раздел "запись к врачу" временно недоступен
звоню в 14 по телефону: автоответчик отправляет позвонить по номеру 122. А там специалисты сидят за 200 км от Барнаула, и говорят, что система только тестируется, и что записи нет к врачам, просто система им ничего не предлагает, тпа нет врачей. Идиотизм и издевательство над людьми. Куда жаловаться?
10:41:38 05-11-2025
Гость (10:34:12 05-11-2025) скажу больше: госуслуги не работает, раздел "запись к врачу"... В спортлото пишите!
10:56:20 05-11-2025
Гость (10:41:38 05-11-2025) В спортлото пишите!... Вы уже написали?
13:11:55 05-11-2025
Гость (10:34:12 05-11-2025) скажу больше: госуслуги не работает, раздел "запись к врачу"... Скоро прямая линия ,надо туда и челобитную отправлять и наш верховный с ними разберется .
13:23:34 05-11-2025
Гость (13:11:55 05-11-2025) Скоро прямая линия ,надо туда и челобитную отправлять и наш ... так там так и говорят - сами вопросы выбирают, какие хотят. такие им точно не понравятся.
14:33:16 05-11-2025
Не хватает у нас специалистов. И ситуацию ни за 1 год, ни за 5 не исправить. Будет только хуже. Во всяком случае, за последние 20 лет лучше не стало.
15:12:21 05-11-2025
травами лечиться надо. В наших лесах есть все от и до. Шаман скажет что принимать
15:52:49 05-11-2025
Полгода не мог поймать талон к терапевту, чтобы выписали уколы для регулярного лечения.
Стоило пожаловаться на Госуслугах, сами позвонили и дали талон на следующий день!
18:24:11 05-11-2025
любой спец быстро красиво вежливо - задаром, от 1500 р. в чем проблема-то?!