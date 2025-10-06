"46 специалистов на 10 тысяч населения". Сколько врачей и медработников на Алтае
06 октября 2025, 06:30, ИА Амител
В понедельник, 6 октября, во всем мире отмечается Международный день врача. В преддверии праздника стоит обратить внимание на статистику, характеризующую кадровый потенциал системы здравоохранения Алтайского края, которую подготовил Алтайкрайстат.
К этому празднику в крае сложилась следующая кадровая ситуация в здравоохранении: общая численность врачей всех специальностей составляет 9693 человека, что соответствует показателю 46,2 специалиста на десять тысяч населения. Из них 2615 врачей относятся к терапевтическому профилю, 1024 – к хирургическому, 851 работают педиатрами и 620 – стоматологами. В среднем на одного врача в регионе приходится 217 жителей.
Кстати, в 2006 году в крае трудились 11 694 врача.
Численность среднего медицинского персонала достигает 21 249 человек, или 101,2 специалиста на десять тысяч населения, включая 14 376 медицинских сестер, 2845 фельдшеров, 1240 фельдшеров-лаборантов и 917 акушеров. При этом на каждого работника среднего медицинского звена приходится 99 жителей Алтайского края.
Всё просто замечательно! Так держать!
07:57:12 06-10-2025
Интересно из 1024 хирургов сколько оперирующих и сколько держателей дипломов?
09:32:41 06-10-2025
Кстати, в 2006 году в крае трудились 11 694 врача. - т.е. за 20 сытых и прекрасных лет 2000 врачей потерялись где-то?
15:17:28 06-10-2025
Гость (09:32:41 06-10-2025) Кстати, в 2006 году в крае трудились 11 694 врача. - т.е. за... интересно с чего бы это
13:36:00 06-10-2025
Талончиков все равно нет! 2 месяца с зубом мучаюсь - не попасть ! Когда Минздрав будет в очередях толкаться, им бы всем объяснили , что они творят!
17:29:53 06-10-2025
Гость (09:32:41 06-10-2025) Кстати, в 2006 году в крае трудились 11 694 врача. - т.е. за... уехали из региона, а оставшиеся работают на 1,5-2 ставки
21:06:55 06-10-2025
Если верить Минздраву, то врачи не хотят работать за 94 тыс.рублей, а уезжают. Может уже пора платить достойную зарплату, а не оклад ниже Мрота.