06 октября 2025, 06:30, ИА Амител

Врачи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В понедельник, 6 октября, во всем мире отмечается Международный день врача. В преддверии праздника стоит обратить внимание на статистику, характеризующую кадровый потенциал системы здравоохранения Алтайского края, которую подготовил Алтайкрайстат.

К этому празднику в крае сложилась следующая кадровая ситуация в здравоохранении: общая численность врачей всех специальностей составляет 9693 человека, что соответствует показателю 46,2 специалиста на десять тысяч населения. Из них 2615 врачей относятся к терапевтическому профилю, 1024 – к хирургическому, 851 работают педиатрами и 620 – стоматологами. В среднем на одного врача в регионе приходится 217 жителей.

Кстати, в 2006 году в крае трудились 11 694 врача.

Численность среднего медицинского персонала достигает 21 249 человек, или 101,2 специалиста на десять тысяч населения, включая 14 376 медицинских сестер, 2845 фельдшеров, 1240 фельдшеров-лаборантов и 917 акушеров. При этом на каждого работника среднего медицинского звена приходится 99 жителей Алтайского края.