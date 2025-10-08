Многодетный отец умер после двух отказов скорой и нежелания больниц его госпитализировать

Медучреждения закрывали перед ним двери, несмотря на острую боль и потерю сознания

Скорая помощь

В Волгоградской области умер 43-летний многодетный отец, которого дважды отказывались забирать медики скорой помощи и не принимали в больницах, пишет V1.ru.

Сергей приехал домой с тренировки в хорошем настроении и не жаловался на самочувствие, однако ночью проснулся от боли в пояснице, которая становилась все сильнее.

«Он сидел белый, как пелена, пот с него лился ледяной. Полностью белый», – рассказала супруга Наталья.

Прибывшая бригада скорой помощи заявила, что это "остеохондроз". А также предположили, что мужчина, у которого сознание помутнело от боли, попросту пьяный.

«Говорят, мол, мы часа через два приедем заново. А муж уже орет от боли, постоянно теряет сознание», – отметила женщина.

Наталья предположила, что у мужа сердечный приступ и вновь позвонила в скорую помощь. Там ответили: "Ну вот же у вас только бригада была". Она потребовала прислать кардиобригаду.

Прибывшие медики завели мужчину в скорую, сделали ЭКГ и сказали, что результат идеальный. Как выяснилось позже, в кардиограмме были признаки инфаркта.

«Я прошу забрать его в больницу. На что мне говорят, что с остеохондрозом его никто не возьмет: "Вам надо в больницу – везите сами"», – рассказала Наталья.

Женщина взяла с собой детей и сама повезла мужа в больницу. В итоге она объездила четыре медучреждения, поскольку мужчину отказывались принимать. Где-то просто брали кровь из пальца.

На подходе к четвертой больнице мужчине стало совсем плохо.

«Его скрючило судорогами, он захрипел. Господи, я такой ужас испытала. Начала его поднимать, меня попытались остановить, но ему же так хуже становится. Я его сажаю, растираю, по щекам бью, говорю: "Сережа, пожалуйста, Сережа, у нас трое детей". Прям стала умолять его», – вспоминает Наталья.

В отчаянии женщина попыталась вызвать скорую прямо к больнице, но ей грубо ответили и прервали разговор. У мужчины начала отказывать правая рука, в итоге в медучреждение его все-таки завели и дали дексаметазон и только после этого забрали в реанимацию.

Там провели диагностику и обнаружили аневризму аорты в грудном отделе. Приняли решение перевезти мужчину в другую больницу – уже пятую по счету за ночь. За два часа до смерти Сергей смог позвонить жене и детям и сказать, что очень их любит.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

Депутат Госдумы Нина Останина направила официальные обращения генпрокурору РФ и руководителю Росздравнадзора с требованием провести проверку действий всех причастных медицинских организаций и привлечь виновных к самой строгой ответственности.