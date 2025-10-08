Многодетный отец умер после двух отказов скорой и нежелания больниц его госпитализировать
Медучреждения закрывали перед ним двери, несмотря на острую боль и потерю сознания
08 октября 2025, 11:15, ИА Амител
В Волгоградской области умер 43-летний многодетный отец, которого дважды отказывались забирать медики скорой помощи и не принимали в больницах, пишет V1.ru.
Сергей приехал домой с тренировки в хорошем настроении и не жаловался на самочувствие, однако ночью проснулся от боли в пояснице, которая становилась все сильнее.
«Он сидел белый, как пелена, пот с него лился ледяной. Полностью белый», – рассказала супруга Наталья.
Прибывшая бригада скорой помощи заявила, что это "остеохондроз". А также предположили, что мужчина, у которого сознание помутнело от боли, попросту пьяный.
«Говорят, мол, мы часа через два приедем заново. А муж уже орет от боли, постоянно теряет сознание», – отметила женщина.
Наталья предположила, что у мужа сердечный приступ и вновь позвонила в скорую помощь. Там ответили: "Ну вот же у вас только бригада была". Она потребовала прислать кардиобригаду.
Прибывшие медики завели мужчину в скорую, сделали ЭКГ и сказали, что результат идеальный. Как выяснилось позже, в кардиограмме были признаки инфаркта.
«Я прошу забрать его в больницу. На что мне говорят, что с остеохондрозом его никто не возьмет: "Вам надо в больницу – везите сами"», – рассказала Наталья.
Женщина взяла с собой детей и сама повезла мужа в больницу. В итоге она объездила четыре медучреждения, поскольку мужчину отказывались принимать. Где-то просто брали кровь из пальца.
На подходе к четвертой больнице мужчине стало совсем плохо.
«Его скрючило судорогами, он захрипел. Господи, я такой ужас испытала. Начала его поднимать, меня попытались остановить, но ему же так хуже становится. Я его сажаю, растираю, по щекам бью, говорю: "Сережа, пожалуйста, Сережа, у нас трое детей". Прям стала умолять его», – вспоминает Наталья.
В отчаянии женщина попыталась вызвать скорую прямо к больнице, но ей грубо ответили и прервали разговор. У мужчины начала отказывать правая рука, в итоге в медучреждение его все-таки завели и дали дексаметазон и только после этого забрали в реанимацию.
Там провели диагностику и обнаружили аневризму аорты в грудном отделе. Приняли решение перевезти мужчину в другую больницу – уже пятую по счету за ночь. За два часа до смерти Сергей смог позвонить жене и детям и сказать, что очень их любит.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.
Депутат Госдумы Нина Останина направила официальные обращения генпрокурору РФ и руководителю Росздравнадзора с требованием провести проверку действий всех причастных медицинских организаций и привлечь виновных к самой строгой ответственности.
«Потрясена чудовищным случаем. Дважды бригада скорой помощи отказывалась госпитализировать мужчину, несмотря на острую боль и потерю сознания! Медицинские учреждения закрывали перед ним двери. Такое отношение совершенно недопустимо и привело к гибели человека», – подчеркнула Останина.
11:26:39 08-10-2025
Вот и плати с ЗП налоги на бесплатную медицину, её уже нет давно.
А куда деньги то дели ?
То же самое и с пенсионым фондом, дворцы растут, а пенсии на уровне или ниже прожиточного минимума.
Этой стране ничего уже не поможет.
12:35:24 08-10-2025
гость (11:26:39 08-10-2025) Вот и плати с ЗП налоги на бесплатную медицину, её уже нет д... Не стране, а государству
11:36:29 08-10-2025
А что вы хотели, работают на скорой, не все конечно, раздолбай. Инсульт от остеохондроза отличить не могут. Жаль мужика, просто жаль!
11:40:07 08-10-2025
белый ледяной пот.... мало слов про многодетность в статье
11:49:11 08-10-2025
Сейчас главная задача стоит брать 45 тысяч рублей на страховку ОМС с безработных. А многодетный мужик сделал всё правильно, нарожал и умер за долго до пенсии. От таких патриотичных только прибыль. @ Баба, Валя.
11:55:50 08-10-2025
Медицина на бумаге, как и образование, как и ЖКХ, как и социалка, как и общественный транспорт. Хотя, в Москве же такого не может быть.
Наверно, мало платят медикам? Ну-ну. А зачем тогда вообще скорая выезжает? Ну и сидели бы в тепле и раздавали советы по телефону. Человек платит налоги, чтобы ему несколько раз в жизни в критических ситуациях помогли. Получается зря платил. Так пусть государство вернет семье эти отчисления за неоказанные услуги медицинских работников.
12:16:44 08-10-2025
Грубо говоря ,не стоит забывать ,где мы живём. У меня тоже близкая родственница умерла от такого бездарного отношения скорой к людям!
12:19:16 08-10-2025
вот твари
13:14:43 08-10-2025
Так, погодите. Чуть ранее в топике про детсадовца, которого оставили без помощи после травмы, народ массово заяснял, что воспитатели никому ничего не должны, ребенок должен сам соображать, виновата мать и т.д. и т.п. А тут вроде взрослый мужик, кто ж ему сопли должен подтирать, по логике местных комментаторов? Он даже не детсадовец уже. Если ребенку в семь лет никто ничего не должен, так тут тем более. Или как это у вас в голове работает? Просто интересно. Ребенок в три года удавился на шарфике - сам виноват. Взрослый словил инфаркт - так, наверное, плохо за здорвьем следил, был веганом и т.д? Ребенка-то, сломавшего спину, в этом вполне себе обвинили, вместе с матерью. А тут все почему-то на врачей напали...
15:43:30 08-10-2025
Гость (13:14:43 08-10-2025) Так, погодите. Чуть ранее в топике про детсадовца, которого ... Вы статью не читали, вы молоды раз ничего не понимаете ни инфарктах или инсультах, и их отличия от растяжения и перелома.
13:35:24 08-10-2025
Вот это надо показывать по телевизору,правду.А то как разбрешутся как у нас прекрасно и удивительно ,хоть святых уноси.Вот это ,похоже ,и есть тот самый истинный уровень медицины для простого народа.Только деньги с нас рвать ,больше ни на что не способны.