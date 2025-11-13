Золотые резервы России за год выросли на рекордные 92 млрд долларов
По состоянию на 1 ноября 2025 года в хранилищах ЦБ золотых слитков было на 299,8 млрд долларов
13 ноября 2025, 17:44, ИА Амител
Золотые резервы России за 12 месяцев выросли на 92 млрд долларов. Это новый рекорд по их росту и больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка РФ.
По состоянию на 1 ноября 2025 года в хранилищах ЦБ золотых слитков было на сумму 299,8 млрд долларов. Тогда как на аналогичную дату прошлого года их стоимость составляла 207,7 млрд долларов. Так быстро золотые резервы России в современной истории не увеличивались еще ни разу.
«При этом в предыдущие четыре года (за период с октября 2020 года по октябрь 2024 года) резервы пополнились на значительно меньшую сумму – 69 млрд американских долларов», – говорится в материале.
Уточняется, что значительный рост за последний год обязан повышению цен на металл сразу в полтора раза – с 2,7 тыс. до 4 тыс. долларов за тройскую унцию.
В то же время российский запас золота за год даже немного снизился – примерно на 3,1 тонны. На октябрь 2025 года он составлял 74,9 млн тройских унций, или 2329 тонн. Доля золота в российских резервах на начало ноября превысила 41%.
Ранее эксперты рассказали, в чем плюсы дорожающего золота для России.
17:58:11 13-11-2025
А уровень жизни снизился
18:15:58 13-11-2025
Масса (в том числе золота) должна измеряться в международных единицах (в г или в кг), а не в т.н. "тройских унциях", навязанных англосаксами и Штатами!
00:41:12 14-11-2025
Гость (18:15:58 13-11-2025) Масса (в том числе золота) должна измеряться в международных...
Ты можешь измерять хоть в попугаях. А тройские унции это стандарт измерения ещё с Древнего Рима
18:20:20 13-11-2025
А русским что с того ?
18:59:36 13-11-2025
Денег нет, но вы держитесь! И налоги не забывайте платить вовремя...
20:33:18 13-11-2025
- "При этом в предыдущие четыре года (за период с октября 2020 года по октябрь 2024 года) резервы пополнились на значительно меньшую сумму – 69 млрд американских долларов"-------------Ну и что мне от этого? Пустят на ВПК, который не приносит добавленную стоимость, а потом коту под хвост.
00:40:29 14-11-2025
Гость (20:33:18 13-11-2025) - "При этом в предыдущие четыре года (за период с октября 20... Оставят на западе как триста лярдов)
20:54:05 13-11-2025
Пора в Америку отправлять
21:52:58 13-11-2025
Резервов не прибавилось, просто валюты обвалились относительно золота - и рубль, и доллар.