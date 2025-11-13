Золотые резервы России за год выросли на рекордные 92 млрд долларов

По состоянию на 1 ноября 2025 года в хранилищах ЦБ золотых слитков было на 299,8 млрд долларов

13 ноября 2025, 17:44, ИА Амител

Золотые слитки / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Золотые резервы России за 12 месяцев выросли на 92 млрд долларов. Это новый рекорд по их росту и больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка РФ.

По состоянию на 1 ноября 2025 года в хранилищах ЦБ золотых слитков было на сумму 299,8 млрд долларов. Тогда как на аналогичную дату прошлого года их стоимость составляла 207,7 млрд долларов. Так быстро золотые резервы России в современной истории не увеличивались еще ни разу.

«При этом в предыдущие четыре года (за период с октября 2020 года по октябрь 2024 года) резервы пополнились на значительно меньшую сумму – 69 млрд американских долларов», – говорится в материале.

Уточняется, что значительный рост за последний год обязан повышению цен на металл сразу в полтора раза – с 2,7 тыс. до 4 тыс. долларов за тройскую унцию.

В то же время российский запас золота за год даже немного снизился – примерно на 3,1 тонны. На октябрь 2025 года он составлял 74,9 млн тройских унций, или 2329 тонн. Доля золота в российских резервах на начало ноября превысила 41%.

Ранее эксперты рассказали, в чем плюсы дорожающего золота для России.