Завалило снегом. Какие аномальные рекорды в апреле зафиксировали синоптики на Алтае?

Сейчас в регионе довольно холодно, но уже в воскресенье местами воздух прогреется до +22 градусов

20 апреля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В некоторых районах, а именно в Рубцовском и Угловском, за пять дней, с 15 по 19 апреля, успело выпасть две месячных нормы. На других территориях Алтайского края за этот период выпало около и более месячной нормы осадков. И почти во всём регионе вновь установился временный снежный покров. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"15 апреля по южным районам на 10 метеостанциях были установлены новые рекорды дня по количеству осадков за весь период наблюдения. Максимальная высота снежного покрова в этот день была отмечена в Солонешенском районе – 29 см. В Краснощёковском районе 18 апреля высота снежного покрова составила 25 см, а в Барнауле 19 апреля – 20 см", – рассказала синоптик.

И когда растает снег в Алтайском крае?

Вторая декада апреля в 2023 году выдалась ниже нормы на 5-6 градусов. Поэтому снежный покров, который образовался ещё 15 апреля, продержится минимум до 20-го, а местами и до 21 апреля, пояснила синоптик.

"Начиная с четверга температура воздуха в дневные часы начнёт постепенно повышаться. А пик тепла придётся на 23 апреля – воздух прогреется до +12...+17°С, местами по югу – до +22°С", – рассказала Сырых.

Эксперт добавила, что в первой декаде апреля на всей территории края обычно происходит разрушение снежного покрова. А в конце второй и начале третьей декад практически ежегодно по северо-востоку появляется временный снежный покров. Это связано с прохождением атмосферных фронтов и затоком арктического холодного воздуха. Но этот снег в течение дня или на следующий всегда полностью таял. Но апрель 2023 года стал исключением из правил.