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"Лежит уже третью неделю". Барнаульцы пожаловались на кучу мусора на улице Лазурной

По словам местной жительницы, руководитель ТСЖ только руками разводит

27 мая 2024, 08:32, ИА Амител

Мусорная куча / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Мусорная куча / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

В Барнауле жительница дома № 47 по улице Лазурной пожаловалась на кучу мусора, которая лежит "уже третью неделю".

"Руководитель ТСЖ только руками разводит и говорит, что никак не может решить вопрос об уборке мусора", – цитирует ее "Черное и Белое Барнаул".

В комментариях пользователи не разделили переживаний горожанки:

  • "В контейнер перенести слабо? Зачем сами кидаете куда попало?";
  • "Так у вас ТСЖ, убрали бы сами давно, замарашки, блин";
  • "Сами же и накидали".

Накануне барнаульцы пожаловались на шашлычников, которые мусорят в бору.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 5

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Гость

08:36:52 27-05-2024

ЗамОрашки? Эти барнаульцы только сами себя позорят)))

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Гость

08:51:27 27-05-2024

За три недели эта куча мусора имела бы плачевный вид, а на снимке, все свеженькое.

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Гость

09:07:42 27-05-2024

Гость (08:51:27 27-05-2024) За три недели эта куча мусора имела бы плачевный вид, а на с... Так ее каждый день обновляют)))

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Гость

09:27:09 27-05-2024

Гость (09:07:42 27-05-2024) Так ее каждый день обновляют)))... Гость, по твоей логике, старое куда девается? Или что ни будь брякнуть?

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Сергей

09:12:49 27-05-2024

Так это же мусорная реформа такая, ничего вы не понимаете !!!

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