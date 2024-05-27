"Лежит уже третью неделю". Барнаульцы пожаловались на кучу мусора на улице Лазурной

По словам местной жительницы, руководитель ТСЖ только руками разводит

27 мая 2024, 08:32, ИА Амител

Мусорная куча / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

В Барнауле жительница дома № 47 по улице Лазурной пожаловалась на кучу мусора, которая лежит "уже третью неделю".

"Руководитель ТСЖ только руками разводит и говорит, что никак не может решить вопрос об уборке мусора", – цитирует ее "Черное и Белое Барнаул".

В комментариях пользователи не разделили переживаний горожанки:

"В контейнер перенести слабо? Зачем сами кидаете куда попало?";

"Так у вас ТСЖ, убрали бы сами давно, замарашки, блин";

"Сами же и накидали".

Накануне барнаульцы пожаловались на шашлычников, которые мусорят в бору.