"Лежит уже третью неделю". Барнаульцы пожаловались на кучу мусора на улице Лазурной
По словам местной жительницы, руководитель ТСЖ только руками разводит
27 мая 2024, 08:32, ИА Амител
Мусорная куча / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
В Барнауле жительница дома № 47 по улице Лазурной пожаловалась на кучу мусора, которая лежит "уже третью неделю".
"Руководитель ТСЖ только руками разводит и говорит, что никак не может решить вопрос об уборке мусора", – цитирует ее "Черное и Белое Барнаул".
В комментариях пользователи не разделили переживаний горожанки:
- "В контейнер перенести слабо? Зачем сами кидаете куда попало?";
- "Так у вас ТСЖ, убрали бы сами давно, замарашки, блин";
- "Сами же и накидали".
Накануне барнаульцы пожаловались на шашлычников, которые мусорят в бору.
08:36:52 27-05-2024
ЗамОрашки? Эти барнаульцы только сами себя позорят)))
08:51:27 27-05-2024
За три недели эта куча мусора имела бы плачевный вид, а на снимке, все свеженькое.
09:07:42 27-05-2024
Гость (08:51:27 27-05-2024) За три недели эта куча мусора имела бы плачевный вид, а на с... Так ее каждый день обновляют)))
09:27:09 27-05-2024
Гость (09:07:42 27-05-2024) Так ее каждый день обновляют)))... Гость, по твоей логике, старое куда девается? Или что ни будь брякнуть?
09:12:49 27-05-2024
Так это же мусорная реформа такая, ничего вы не понимаете !!!