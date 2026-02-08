Маргарита Симоньян учредила премию в миллион рублей имени Тиграна Кеосаяна
Главный редактор RT объявила, что будет лично вручать награду "просто хорошим, правильным людям"
08 февраля 2026, 14:00, ИА Амител
Главный редактор медиахолдинга "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении личной премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Симоньян отметила, что на это решение ее вдохновил героический поступок воспитательниц детского сада из Бугуруслана, которые обезвредили нападавшего с ножом.
«Учреждаю премию имени Тиграна. Премию я лично буду выдавать вот таким людям, как эта воспитательница. То есть просто хорошим, правильным людям. Выдавать я ее буду сама, не буду учреждать никакое жюри», — написала Симоньян.
Размер премии составит один миллион рублей. По словам журналистки, награда будет вручаться по мере появления подобных героических или социально значимых историй, но не реже десяти раз в год.
14:43:46 08-02-2026
Ну, когда денег наворовано мешками, можно раздавать направо и налево...
14:04:13 09-02-2026
Гость (14:43:46 08-02-2026) Ну, когда денег наворовано мешками, можно раздавать направо ... Зависть тяжкий грех, тем более, что завидовать совсем нечему
16:38:35 08-02-2026
Губернатор выдал воспитателям премию . Молодец Респект.
19:48:45 08-02-2026
На всем Ритулька пиарится! Ничего святого нет у человека...
00:25:17 09-02-2026
Обещать - не значит жениться
10:20:08 09-02-2026
Боюсь даже думать о том, за какие заслуги она будет присуждать свою премию.
13:38:13 09-02-2026
Ответ на все предыдущии комментарии: хамить вы, ребята, научились, а думать ?.... А Маргарите мои почёт и уважение. Сильная женщина.