Маргарита Симоньян учредила премию в миллион рублей имени Тиграна Кеосаяна

Главный редактор RT объявила, что будет лично вручать награду "просто хорошим, правильным людям"

08 февраля 2026, 14:00, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: скриншот из выпуска программы "Ч.Т.Д."
Главный редактор медиахолдинга "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении личной премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Симоньян отметила, что на это решение ее вдохновил героический поступок воспитательниц детского сада из Бугуруслана, которые обезвредили нападавшего с ножом.

«Учреждаю премию имени Тиграна. Премию я лично буду выдавать вот таким людям, как эта воспитательница. То есть просто хорошим, правильным людям. Выдавать я ее буду сама, не буду учреждать никакое жюри», — написала Симоньян.

Размер премии составит один миллион рублей. По словам журналистки, награда будет вручаться по мере появления подобных героических или социально значимых историй, но не реже десяти раз в год.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

14:43:46 08-02-2026

Ну, когда денег наворовано мешками, можно раздавать направо и налево...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:13 09-02-2026

Гость (14:43:46 08-02-2026) Ну, когда денег наворовано мешками, можно раздавать направо ... Зависть тяжкий грех, тем более, что завидовать совсем нечему

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:35 08-02-2026

Губернатор выдал воспитателям премию . Молодец Респект.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:48:45 08-02-2026

На всем Ритулька пиарится! Ничего святого нет у человека...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:25:17 09-02-2026

Обещать - не значит жениться

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

10:20:08 09-02-2026

Боюсь даже думать о том, за какие заслуги она будет присуждать свою премию.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

13:38:13 09-02-2026

Ответ на все предыдущии комментарии: хамить вы, ребята, научились, а думать ?.... А Маргарите мои почёт и уважение. Сильная женщина.

  0 Нравится
Ответить
