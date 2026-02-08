Маргарита Симоньян учредила премию в миллион рублей имени Тиграна Кеосаяна

Главный редактор RT объявила, что будет лично вручать награду "просто хорошим, правильным людям"

08 февраля 2026, 14:00, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: скриншот из выпуска программы "Ч.Т.Д."

Главный редактор медиахолдинга "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении личной премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Симоньян отметила, что на это решение ее вдохновил героический поступок воспитательниц детского сада из Бугуруслана, которые обезвредили нападавшего с ножом.

«Учреждаю премию имени Тиграна. Премию я лично буду выдавать вот таким людям, как эта воспитательница. То есть просто хорошим, правильным людям. Выдавать я ее буду сама, не буду учреждать никакое жюри», — написала Симоньян.

Размер премии составит один миллион рублей. По словам журналистки, награда будет вручаться по мере появления подобных героических или социально значимых историй, но не реже десяти раз в год.