В России впервые выявили вариант коронавируса ВА.4

На территории России впервые выявили новый вариант «омикрон"-штамма коронавируса — ВА.4. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

Эксперт отметил, что вариант коронавируса BA.4 внесён в базу VGARus. Он также добавил, что в данный момент россияне чаще всего заражаются вариантом коронавируса BA.2, а также его субвариантами.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом в Алтайском крае решил не публиковать больше статистику по заражённым.

Это решение приняли после приостановки действия масочного режима.