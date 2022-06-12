В России впервые выявили вариант коронавируса ВА.4
При этом большинство россиян на сегодняшний день заражаются разновидностью BA.2 и его подштаммами
12 июня 2022, 10:46, Илья Звягинцев
На территории России впервые выявили новый вариант «омикрон"-штамма коронавируса — ВА.4. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Роспотребнадзора Камиля Хафизова.
Эксперт отметил, что вариант коронавируса BA.4 внесён в базу VGARus. Он также добавил, что в данный момент россияне чаще всего заражаются вариантом коронавируса BA.2, а также его субвариантами.
Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом в Алтайском крае решил не публиковать больше статистику по заражённым.
Это решение приняли после приостановки действия масочного режима.
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