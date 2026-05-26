Минобрнауки сократит почти 47 тысяч платных мест в вузах

Изменения затронут в основном очно-заочную и заочную формы обучения

26 мая 2026, 09:36, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru

Министерство образования и науки РФ в текущем году сократит количество платных мест в высших учебных заведениях на 47 тысяч по 40 направлениям, сообщает "Парламентская газета". Речь идет о специальностях, которые сегодня не пользуются высоким спросом на рынке труда.

Наибольшие сокращения затронут следующие направления:

юристы — минус 17,9% (13,9 тысячи мест);

управленцы — минус 17,1% (7,4 тысячи мест);

экономисты — минус 15,6% (7,3 тысячи мест).

Кроме того, коммерческие места сокращены на государственном и муниципальном управлении (на 3,4 тысячи мест), а также на рекламе и связях с общественностью (на 2,3 тысячи мест).

Изменения коснулись преимущественно очно-заочной и заочной форм обучения. При принятии решения учитывались средний балл ЕГЭ поступающих, профиль вуза, наличие в регионе других учебных заведений с аналогичными направлениями подготовки, а также численность иностранных студентов.