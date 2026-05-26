Минобрнауки сократит почти 47 тысяч платных мест в вузах
Изменения затронут в основном очно-заочную и заочную формы обучения
26 мая 2026, 09:36, ИА Амител
Министерство образования и науки РФ в текущем году сократит количество платных мест в высших учебных заведениях на 47 тысяч по 40 направлениям, сообщает "Парламентская газета". Речь идет о специальностях, которые сегодня не пользуются высоким спросом на рынке труда.
Наибольшие сокращения затронут следующие направления:
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юристы — минус 17,9% (13,9 тысячи мест);
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управленцы — минус 17,1% (7,4 тысячи мест);
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экономисты — минус 15,6% (7,3 тысячи мест).
Кроме того, коммерческие места сокращены на государственном и муниципальном управлении (на 3,4 тысячи мест), а также на рекламе и связях с общественностью (на 2,3 тысячи мест).
Изменения коснулись преимущественно очно-заочной и заочной форм обучения. При принятии решения учитывались средний балл ЕГЭ поступающих, профиль вуза, наличие в регионе других учебных заведений с аналогичными направлениями подготовки, а также численность иностранных студентов.
«Мы ставили себе задачу в соответствии с поручением президента отрегулировать это на тех направлениях и специальностях, которые сегодня рынком труда не востребованы», — пояснил исполняющий обязанности директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки России Даниил Грамотин.
10:48:12 26-05-2026
Нормальные, грамотные юристы, экономисты востребованы на рынке и их не хватает - просто данное решение еще раз подтверждает теорию о том, что не нужны грамотные люди, основная масса должна быть рабочих профессий, а уж управленцев наша "элита" их "золотой сотни" нарожают, обучат и назначат......
11:19:30 26-05-2026
Медведь-шатун (10:48:12 26-05-2026) Нормальные, грамотные юристы, экономисты востребованы на рын... Ну и кому они нужны?Расскажите нам?А то на hh.ru как-то не видно спроса на юристов и экономистов, все продавцов да водителей ищут.
11:53:32 26-05-2026
Гость (11:19:30 26-05-2026) Ну и кому они нужны?Расскажите нам?А то на hh.ru как-то не в... Обучиться юриспруденции заочно - это направление пользуется большим спросом до сих пор, поскольку стать грамотным управленцем без этого сложно. А нанять юриста - зачастую бесполезно, потому как большинство действительно слабые специалисты. Но именно этих учащихся, поступивших во взрослом возрасте полне осознанно и мотивированно и пытаются отсечь от знаний. Дабы разделение на касты произошло быстрее.
11:20:54 26-05-2026
Медведь-шатун (10:48:12 26-05-2026) Нормальные, грамотные юристы, экономисты востребованы на рын...
Нет, сынок, судьей ты не станешь, у судей свои дети есть (переделка старого анекдота)
13:01:14 26-05-2026
Гость (11:20:54 26-05-2026) Нет, сынок, судьей ты не станешь, у судей свои дети есть... тем более есть целевое обучение. тссс
13:02:41 26-05-2026
Гость (11:20:54 26-05-2026) Нет, сынок, судьей ты не станешь, у судей свои дети есть... Вполне реально стать без блата. Но это надо лет дцать работать в системе,сдать экзамены,иметь магистратуру или специалитет,а не бакалавриат. Это сложно. Проще в коммах ныть
13:00:46 26-05-2026
А вас каким боком беспокоят платные места то? Хотят за свои бабки получить это образование пусть получают. Их дело и риски.
13:02:44 26-05-2026
да, это катастрофа. ВУЗАМ каюк, привыкшим ща эти деньги жировать. в Полтехе под угрозой закрытия институт целый, в кульке то же самое. в общем все в панике. Многие не найдут желанной кафедры ы ВУЗе буквлаьно серез пол-года