Одной из инициатив станет запрет на повторное участие в одном и том же этапе олимпиады по одному предмету в течение текущего учебного года

19 июля 2026, 15:36, ИА Амител

Экзамен, школа, дети / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Минпросвещения России подготовило проект изменений в порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. Документ предусматривает отмену автоматического прохода победителей и призеров прошлых лет на следующие этапы олимпиады, а также ужесточение ответственности за нарушение правил, пишет РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе министерства, проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что часть изменений вступит в силу с 1 сентября 2026 года, а отдельные нововведения — с 1 сентября 2027-го.

Одной из инициатив станет запрет на повторное участие в одном и том же этапе олимпиады по одному предмету в течение текущего учебного года. В Минпросвещения пояснили, что эта мера направлена против случаев, когда участники меняют регион, чтобы попытаться улучшить результат.

Кроме того, с 1 сентября 2027 года победители и призеры предыдущего сезона могут лишиться права автоматически проходить на муниципальный, региональный и заключительный этапы. Согласно проекту, им вновь придется начинать участие со школьного этапа.

В министерстве считают, что право на льготы необходимо подтверждать новыми результатами.

«В случае если участник хочет повторно получить бонусы за победу в финале олимпиады, то, как и в любом другом соревновании, он должен получить это право, соревнуясь в текущем учебном году, а не используя свои прежние заслуги», — отметили в ведомстве.

Еще одно предлагаемое изменение касается ответственности за нарушения. Если сейчас школьник, нарушивший порядок проведения олимпиады, лишается права участвовать в текущем году только по соответствующему предмету, то в новой редакции документа предлагается отстранять его от участия по всем предметам до конца текущего года.

Также министерство намерено распространить запрет на использование средств связи на все этапы олимпиады. Помимо мобильных телефонов, в перечень запрещенных устройств планируется включить и средства скрытой передачи информации, например микронаушники.

Кроме того, проект предусматривает, что результаты перепроверки работ Центральной предметно-методической комиссией станут обязательными для исполнения. По мнению Минпросвещения, это позволит повысить качество проверки олимпиадных работ в регионах.

В министерстве подчеркнули, что все предлагаемые изменения пока находятся на стадии общественного обсуждения. Окончательное решение об их включении в действующий порядок проведения олимпиады будет принято после завершения этой процедуры.