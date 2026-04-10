В России ужесточат правила школьных олимпиад

Участвовать в олимпиадах стоит тем школьникам, которые увлечены предметом и стремятся изучать его глубже, чем предусмотрено стандартной программой

10 апреля 2026, 12:29, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

С 2026/27 учебного года вступят в силу новые правила проведения школьных олимпиад, курируемых Российским советом олимпиад школьников. Цель изменений — повысить качество и прозрачность олимпиадного движения. Об этом "Газете.ru" рассказал Кирилл Клопков — магистр истории, преподаватель Филипповской школы, помогающий практик, коуч ICF.

Скоро заключительные этапы перечневых олимпиад будут проходить только очно — это исключит злоупотребления при дистанционном формате. Для включения в перечень РСОШ олимпиада должна собирать не менее 500 участников минимум из 25 регионов. Сейчас — 300 участников из десяти регионов. А также включать 50% творческих заданий, выходящих за рамки стандартной программы. Сейчас таких задний 30%.

«Участвовать в школьных олимпиадах смогут студенты колледжей — это обеспечит равные возможности для всех талантливых ребят. Кроме того, сохранится требование подтвердить диплом результатом ЕГЭ не ниже 75 баллов по профильному предмету», — говорится в публикации.

По мнению Кирилла Клопкова, новые правила помогут выявить действительно сильных учеников и вернут олимпиадам изначальный смысл — служить инструментом профориентации и подготовки будущих ученых.

Олимпиадная траектория подойдет тем, кто увлечен предметом и готов изучать материал глубже школьной программы, умеет решать нестандартные задачи и обладает стрессоустойчивостью. Эксперт отметил, что такой путь не подойдет тем, кто видит в олимпиадах способ обойти ЕГЭ, не готов к глубокой системной работе и плохо переносит стресс.

Для учеников 7–10‑х классов участие в олимпиадах — шанс попробовать свои силы, понять сильные стороны и развить навык решения незнакомых задач, заключил собеседник издания.