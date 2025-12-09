Мошенники обманывают водителей такси и курьеров через вредоносные приложения

Под видом программ для поиска заказов или камер ДПС злоумышленники выманивают банковские данные и оформляют кредиты на жертв

09 декабря 2025, 08:35, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В России участились случаи мошенничества, направленного на водителей такси, курьеров и автолюбителей. Злоумышленники распространяют в мессенджерах и соцсетях вредоносные приложения, замаскированные под полезные сервисы – например, "радар коэффициентов" для такси или детектор камер и постов ДПС, пишет РИА Новости.

После установки такого приложения пользователю предлагают ввести данные банковской карты для "бесплатной подписки" или получения бонуса. Вместо этого мошенники получают доступ к счету, похищают деньги и могут даже оформить на жертву микрозаймы или кредиты, перехватывая коды из SMS.

Схема действует с октября 2025 года, и средняя сумма ущерба составляет 11,2 тысячи рублей. Эксперты советуют не переходить по ссылкам от незнакомцев, скачивать приложения только из официальных магазинов и внимательно проверять запрашиваемые программой разрешения.