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На Алтае осудили трех новосибирцев, устроивших стрельбу по жителям Боровихи

Как выяснило следствие, между жителем села и группой односельчан часто возникали конфликты

31 июля 2026, 16:02, ИА Амител

Три жителя Новосибирской области признаны виновными в хулиганских действиях, в результате которых пострадали жители села Боровиха, сообщает алтайский СК. 

Напомним, ночью 22 сентября возле одного из развлекательных заведений Боровихи, расположенной в Первомайском районе, около 15 человек открыли стрельбу по людям. В результате пострадали шесть местных жителей, один из которых — несовершеннолетний.

Как выяснило следствие, между жителем села Боровиха и группой односельчан на протяжении длительного времени возникали ссоры. В итоге мужчина обратился к своему знакомому, который проживает в Новосибирской области с просьбой организовать нападение на обидчиков.

«Новосибирец собрал более десяти человек, с которыми на нескольких машинах приехал в Боровиху. В ночное время они спровоцировали конфликт в одном из баров села, после чего на улице начали массово стрелять из травматического оружия по людям, находившимся возле развлекательного учреждения», — рассказали в ведомстве.

Активные участники конфликта — трое жителей Новосибирской области — были установлены и заключены под стражу. В отношении организатора и его знакомого уголовные дела выделены в отдельное производство.

Суд назначил двум фигурантам наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы, одному — два года два месяца лишения свободы. 

Кадры конфликта / Фото: amic.ru

Причастность лиц неславянской внешности к стрельбе в алтайском селе опровергли

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НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край суд громкое дело
       

Комментарии 5

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Иван

16:20:28 31-07-2026

Все питейные заведения быть должны за пределами населенных пунктов. Здесь люди живут! Учатся Работают! Дети растут! Так пусть это синячье бухает где нить подальше... И наряд полиции рядом... Вооруженный наряд.

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Гость

16:48:38 31-07-2026

Откуда там столько типов из темноты слева появилось? Шкерились и ждали? А потом толпой избили одного.

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Гость

19:14:11 31-07-2026

Постреляли , с пола статьи подняли.

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Гость

19:47:07 31-07-2026

" один из которых — несовершеннолетний."------ Никого это не смутило? Ночью возле кабака сопляк тусит...

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Вежливый Человек

21:02:49 31-07-2026

Родителей несовершеннолетнего оштрафовали?

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