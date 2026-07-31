На Алтае осудили трех новосибирцев, устроивших стрельбу по жителям Боровихи

Как выяснило следствие, между жителем села и группой односельчан часто возникали конфликты

31 июля 2026, 16:02, ИА Амител

Три жителя Новосибирской области признаны виновными в хулиганских действиях, в результате которых пострадали жители села Боровиха, сообщает алтайский СК.

Напомним, ночью 22 сентября возле одного из развлекательных заведений Боровихи, расположенной в Первомайском районе, около 15 человек открыли стрельбу по людям. В результате пострадали шесть местных жителей, один из которых — несовершеннолетний.

Как выяснило следствие, между жителем села Боровиха и группой односельчан на протяжении длительного времени возникали ссоры. В итоге мужчина обратился к своему знакомому, который проживает в Новосибирской области с просьбой организовать нападение на обидчиков.

«Новосибирец собрал более десяти человек, с которыми на нескольких машинах приехал в Боровиху. В ночное время они спровоцировали конфликт в одном из баров села, после чего на улице начали массово стрелять из травматического оружия по людям, находившимся возле развлекательного учреждения», — рассказали в ведомстве.

Активные участники конфликта — трое жителей Новосибирской области — были установлены и заключены под стражу. В отношении организатора и его знакомого уголовные дела выделены в отдельное производство.

Суд назначил двум фигурантам наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы, одному — два года два месяца лишения свободы.