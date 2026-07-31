На Алтае осудили трех новосибирцев, устроивших стрельбу по жителям Боровихи
Как выяснило следствие, между жителем села и группой односельчан часто возникали конфликты
31 июля 2026, 16:02, ИА Амител
Три жителя Новосибирской области признаны виновными в хулиганских действиях, в результате которых пострадали жители села Боровиха, сообщает алтайский СК.
Напомним, ночью 22 сентября возле одного из развлекательных заведений Боровихи, расположенной в Первомайском районе, около 15 человек открыли стрельбу по людям. В результате пострадали шесть местных жителей, один из которых — несовершеннолетний.
Как выяснило следствие, между жителем села Боровиха и группой односельчан на протяжении длительного времени возникали ссоры. В итоге мужчина обратился к своему знакомому, который проживает в Новосибирской области с просьбой организовать нападение на обидчиков.
«Новосибирец собрал более десяти человек, с которыми на нескольких машинах приехал в Боровиху. В ночное время они спровоцировали конфликт в одном из баров села, после чего на улице начали массово стрелять из травматического оружия по людям, находившимся возле развлекательного учреждения», — рассказали в ведомстве.
Активные участники конфликта — трое жителей Новосибирской области — были установлены и заключены под стражу. В отношении организатора и его знакомого уголовные дела выделены в отдельное производство.
Суд назначил двум фигурантам наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы, одному — два года два месяца лишения свободы.
16:20:28 31-07-2026
Все питейные заведения быть должны за пределами населенных пунктов. Здесь люди живут! Учатся Работают! Дети растут! Так пусть это синячье бухает где нить подальше... И наряд полиции рядом... Вооруженный наряд.
16:48:38 31-07-2026
Откуда там столько типов из темноты слева появилось? Шкерились и ждали? А потом толпой избили одного.
19:14:11 31-07-2026
Постреляли , с пола статьи подняли.
19:47:07 31-07-2026
" один из которых — несовершеннолетний."------ Никого это не смутило? Ночью возле кабака сопляк тусит...
21:02:49 31-07-2026
Родителей несовершеннолетнего оштрафовали?