На Алтае сельчанин сломал ребра и попал в больницу после столкновения с иномаркой

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля получил перелом ребра и ушиб грудной клетки

20 июля 2026, 06:43, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Элекмонар Чемальского района днем 17 июля произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадал предполагаемый виновник ДТП — 72-летний водитель, сообщили в МВД по Республике Алтай.

По предварительным данным, около 14:08 72-летний житель села Чепош, управлявший автомобилем "Лада Спутник", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe, за рулем которого находился 34-летний житель Омска.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля получил перелом ребра и ушиб грудной клетки. Мужчину доставили в Чемальскую районную больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

В отношении водителя "Лады" вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ ("Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу встречного движения") и части 2 статьи 12.24 КоАП РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести").