На Алтае школьница довела себя до анорексии из-за травли перед выпускным

Девушка сильно комплексовала из-за лишнего веса и обзывательств

31 мая 2025, 17:59, ИА Амител

Фото: Joachim Schnürle / unsplash.com

Жительница Алтая Анастасия (имя изменено) довела себя до анорексии из-за травли перед школьным выпускным, сообщает "КП-Новосибирск".

Девушка рассказала, что в ее адрес всегда летели нелестные комментарии о фигуре. "В школе и во дворе меня очень часто обзывали. "Толстуха", "жиромясокомбинат" – это то, что я слышала постоянно", – поделилась она.

До семи лет Анастасия была обычным ребенком, а потом начала полнеть, и к 11-му классу вес превысил 100 кг. Врачи связывали набор веса с перееданием, что девушка сама признает: она действительно любила поесть, хоть и боялась своей тяги к вкусностям. Однако перед выпускным увлеклась жесткими диетами.

"Когда девочки решали, какое платье выберут к празднику, у меня спросили, что планирую надеть я. Мол, на "крупногабарит" не так просто найти что-то красивое. Эта фраза что-то перещелкнула внутри. Мне тоже хотелось красивое платье на выпускной", – призналась Анастасия.

В итоге девушка отказалась от сладкого, мучного и жирного, начала предпочитать небольшие порции мяса и овощей, но вес уходил не так быстро, как хотелось. Затем она урезала калории до 600 в день, а потом и вовсе стала практиковать голодание. Из-за этого у нее начались головокружения, озноб, иногда падала в обмороки. А спустя четыре месяца диет и голода вес застрял на 67 кг, хотя Анастасия мечтала скинуть до 50.

Тогда же начались более серьезные проблемы со здоровьем: стали выпадать волосы, крошиться зубы, приостановился менструальный цикл. В поликлинике поставили диагноз: расстройство пищевого поведения.

"Как оказалось, я настолько загнала себя, что у меня развилась нервная анорексия. Я боялась еды как огня, боялась набрать даже 100 граммов, избегала зеркал, чтобы лишний раз не видеть свое "жирное" тело, ведь до идеала так и не дошла. Сейчас я уже понимаю, что тогда я вовсе не была толстой", – поделилась Анастасия.

После курса психотерапии и медикаментозного лечения в 19 лет девушка смогла восстановиться, но проблемы с восприятием себя сохранялись и она периодически возвращалась к диетам, когда вес увеличивался.

Сейчас Анастасии 26 лет, у нее есть парень, она придерживается спорта и правильного питания, а также учится любить себя и относиться к еде как к топливу для организма, а не врагу.