На Алтае школьница довела себя до анорексии из-за травли перед выпускным
Девушка сильно комплексовала из-за лишнего веса и обзывательств
31 мая 2025, 17:59, ИА Амител
Жительница Алтая Анастасия (имя изменено) довела себя до анорексии из-за травли перед школьным выпускным, сообщает "КП-Новосибирск".
Девушка рассказала, что в ее адрес всегда летели нелестные комментарии о фигуре. "В школе и во дворе меня очень часто обзывали. "Толстуха", "жиромясокомбинат" – это то, что я слышала постоянно", – поделилась она.
До семи лет Анастасия была обычным ребенком, а потом начала полнеть, и к 11-му классу вес превысил 100 кг. Врачи связывали набор веса с перееданием, что девушка сама признает: она действительно любила поесть, хоть и боялась своей тяги к вкусностям. Однако перед выпускным увлеклась жесткими диетами.
"Когда девочки решали, какое платье выберут к празднику, у меня спросили, что планирую надеть я. Мол, на "крупногабарит" не так просто найти что-то красивое. Эта фраза что-то перещелкнула внутри. Мне тоже хотелось красивое платье на выпускной", – призналась Анастасия.
В итоге девушка отказалась от сладкого, мучного и жирного, начала предпочитать небольшие порции мяса и овощей, но вес уходил не так быстро, как хотелось. Затем она урезала калории до 600 в день, а потом и вовсе стала практиковать голодание. Из-за этого у нее начались головокружения, озноб, иногда падала в обмороки. А спустя четыре месяца диет и голода вес застрял на 67 кг, хотя Анастасия мечтала скинуть до 50.
Тогда же начались более серьезные проблемы со здоровьем: стали выпадать волосы, крошиться зубы, приостановился менструальный цикл. В поликлинике поставили диагноз: расстройство пищевого поведения.
"Как оказалось, я настолько загнала себя, что у меня развилась нервная анорексия. Я боялась еды как огня, боялась набрать даже 100 граммов, избегала зеркал, чтобы лишний раз не видеть свое "жирное" тело, ведь до идеала так и не дошла. Сейчас я уже понимаю, что тогда я вовсе не была толстой", – поделилась Анастасия.
После курса психотерапии и медикаментозного лечения в 19 лет девушка смогла восстановиться, но проблемы с восприятием себя сохранялись и она периодически возвращалась к диетам, когда вес увеличивался.
Сейчас Анастасии 26 лет, у нее есть парень, она придерживается спорта и правильного питания, а также учится любить себя и относиться к еде как к топливу для организма, а не врагу.
18:07:59 31-05-2025
ничосе 67 кг анорексия
18:48:39 31-05-2025
интересно... а читают ли новости о себе те люди о которых пишут ?
Есть такие толстушки, которые очень аппетитно выглядят !
Я хз как это описать.
И на лицо симпатичные и фигура не мешком...
Просто + *** кг к весу.
20:22:25 31-05-2025
Шинник (18:48:39 31-05-2025) интересно... а читают ли новости о себе те люди о которых пи... Вы из тех, кто любит больше качаться на волнах, чем биться об скалы :)
12:26:43 01-06-2025
Шинник (18:48:39 31-05-2025) интересно... а читают ли новости о себе те люди о которых пи...
От толстых реально воняет! Ручки до некоторых мест не дотягиваются, чтобы помыть хорошенько. Да и просто жирное тело вонючее!
02:42:53 03-06-2025
Шинник (18:48:39 31-05-2025) интересно... а читают ли новости о себе те люди о которых пи... Ну не сто кг в детстве. "Пышечка" и ожирение высокой степени ну очень по индексу массы тела отличаются..
20:33:17 31-05-2025
Это что, а то некоторые после 40-ка ли даже 50-ти вообще пересают кушать и доводят себя до кондиции,мягко говоря. А толстушки веселушки сдаются и остаются)
21:12:30 31-05-2025
11 лет терпела, и мать её все устраивало.
22:08:19 31-05-2025
Наши дети все в нас
23:21:55 31-05-2025
все кто травили девочку наверняка сами не лучше, допустим все поголовно стройняшки, но пройдет время цилюль вырастит, особенно после родов, а девушка над которой издевались будет стройной и смеятся над идиотками которые будут плакать что никто их не хочет
09:28:46 01-06-2025
Быть жиробаской в таком возрасте просто омерзительно! Жрать меньше надо!
07:17:02 02-06-2025
Гость (09:28:46 01-06-2025) Быть жиробаской в таком возрасте просто омерзительно! Жрать ... в любом возрасте. вчера в магазине видела компанию подростков- жиробасов, закупающихся чипсами, чокопайками и жевательным мармеладом. сразу подумала, что это сироты, так как родители не могут такого допустить, но мне подсказали, что могут. это ужас, конечно. там реально 100+ у каждого.
10:46:12 02-06-2025
Элен без ребят (07:17:02 02-06-2025) в любом возрасте. вчера в магазине видела компанию подростко... Куча школьников тайно курили от родителей, который тоже такого бы не допустили. А тут проблема что ли тайно купить чоко-пай? Только не говорите, что сами денег дают. Нецелевое использование просто.
02:50:19 03-06-2025
Гость (10:46:12 02-06-2025) Куча школьников тайно курили от родителей, который тоже тако... Уважаемый, от одного- пяти чокопаев до 100 кг не разжиреешь. Считайте энергетическую ценность и энергозатраты ( белков и витаминов в чокопае почти нет) , чокопай изредка для ожирения капля в море. А здоровый организм умеет сам регулировать аппетит, сильно лишку не с'ешь, если ребёнка дома кормят правильно.
02:20:24 03-06-2025
Гость (09:28:46 01-06-2025) Быть жиробаской в таком возрасте просто омерзительно! Жрать ... Культура то где?
02:19:19 03-06-2025
Граждане, как её душеведы да ещё с психотропами лечили, если при бывшем весе 100 кг, (ожирение минимум 3 степени, опасный для здоровья перебор) она считает, что не была такой уж толстой? Я бы заметила тут не столько расстройство пищевого поведения как психическое отклонение, сколько неумение почти ребёнка правильно питаться, психические травмы со стороны сверстников и уж очень упертое желание похудеть до идеала. А знаний опыта мало, как поддерживать и снижать вес не знала толком. А на гормоны, Т ТГ проверяли? Может там запущенный гипотиреоз, а от него такой системный жор находит, и вес растёт даже если есть мало. Этим вопросом должны были заниматься взрослые, и не (прости Господи) обалдуи с психотропами, а диетологи, педагоги, родители. Может и школьные психологи, почему девочку морально травили и никто мер не принял, воспитанием "травильщиков" не занялся, девочку с лишним весом не успокоил словом? Попустительство взрослых и пищевая неграмотность, бескультурье до проблем ребёнка довели! Кстати, а что там с плановой диспансеризацией в поликлинике? Никто причиной ожирения не поинтересовался? И финал статьи "бодрый". Спорт, здоровое питание.. Уже как правильно питаться научили что ль? Это не 2 урока рисования,нутрициологию и кулинарию и за год не выучишь. И детям не спорт, а физкультура нужна! Это кстати тоже наука .. Раньше даже физкультурный институт был.
02:40:39 03-06-2025
И что такое анорексия поди толком не знает никто.. Как минимум стойкое отсутствие аппетита. А девочка просто боялась есть! Даже зубы попортились. Настоящая анорексия не так выглядит. И лечиться анорексия ну очень тяжело. Психотропы просто не помогают. Кстати зубы у анорексички могут быть в порядке. А вот внешний вид, работоспособность и состояние мозга не очень. Куда родители смотрели? То ребёнок опасно толстый, то не ест нормально, пусть и с учётом правильной диеты, разрушается.. Как сорняк чтоль рос?
03:14:12 03-06-2025
Гость (12:26:43 01-06-2025) От толстых реально воняет! Ручки до некоторых мест не до... И толстые не вонючие, если чистоплотны, вонять могут и с нормальным весом, если постирать помыться лень, а запах организма сильный.