За три спиленные березы у жителя Алтайского края изъяли трактор
В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном
01 ноября 2026, 07:04, ИА Амител
В Хабарском районе Алтайского края у местного жителя конфисковали трактор, телегу и бензопилу за незаконную рубку деревьев. Мужчина спилил всего три березы, причинив лесному фонду ущерб на сумму более 54 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Инцидент произошел в июне 2026 года. Сельчанин отправился в лес, где без необходимых разрешительных документов срубил три березы. Впоследствии незаконную заготовку древесины выявили правоохранительные органы.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 260 УК РФ. В ходе расследования он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, еще до передачи дела в суд сельчанин добровольно возместил весь причиненный лесному фонду ущерб.
При рассмотрении уголовного дела выяснилось, что для незаконной рубки мужчина использовал принадлежавшие ему трактор, телегу и бензопилу.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд принял решение обратить всю эту технику и оборудование в собственность государства", — отметили в ведомстве.
Судебный приговор уже вступил в законную силу.
07:12:03 01-11-2026
Настоящие воры эшелонами гонят лес в Китай и защищает воров продажное судейство в том числе.
09:15:40 01-11-2026
Гость (07:12:03 01-11-2026) Настоящие воры эшелонами гонят лес в Китай и защищает воров... А потом мишки в город мстить приходят. Правда мишек проредили...
11:20:23 01-11-2026
Гость (07:12:03 01-11-2026) Настоящие воры эшелонами гонят лес в Китай и защищает воров... Вы предлагаете ещё и населению рубить - воровать? С чем же мы останемся?
08:51:19 01-11-2026
У границе с Китаем встаньте и увидете кто ворует лес там конца и края не видно лес везут тоннами!
09:21:51 01-11-2026
Вот пусть он и вырастит на этом же месте 5 берёз - так будет справедливо
09:45:50 01-11-2026
Валежника в лесу море и хрен возьмешь...
09:57:35 01-11-2026
Илья (09:45:50 01-11-2026) Валежника в лесу море и хрен возьмешь... ... в народе говорят: илья в воду нассал
19:45:19 01-11-2026
Гость (09:57:35 01-11-2026) в народе говорят: илья в воду нассал... А некоторым похоже на голову, ну в народе так говорят.
10:08:34 01-11-2026
Судя по минусам команда папы-Карло подтянулась
13:00:00 01-11-2026
Почему столько минусов? Благодаря нашим жуликам и воришкам, Китай на первом месте по продажам российского леса.
18:52:11 01-11-2026
Это ж сколько карлин задолжал?
21:12:40 01-11-2026
гость (18:52:11 01-11-2026) Это ж сколько карлин задолжал? ... кому?
20:59:55 01-11-2026
"трактор, телегу и бензопилу" изъяли за три березы? Уж явно больше 54 тысяч ущерба это стоит. Или кто-то в фуражке тракторишку себе присмотрел? А вон на заводе мехпрессов миллионы стырили бюджетных ассигнований и никто вину не признаёт - всё по закону. Странно как-то закон работает - кому есть нечего, того и прижимают еще сильнее, а того, кто с жиру глаза пучит, набивая карманы, еще и почетным жителем сделают, мол смотрите и гордитесь.
22:29:32 01-11-2026
У нас во дворе УК срубила березу для стоянки и ничего, ТАК МОЖНО, Если бы у них трактора отнимали, то все управляшки остались бы без тракторов. Хотя они в основном и не имеют имущества, нанимают трактористов для разовых работ, а сами ООО с капиталом 10тр и общей годовой прибылью в 50 тр при обслуживании 30 домов.
11:46:09 02-11-2026
Гость (22:29:32 01-11-2026) У нас во дворе УК срубила березу для стоянки и ничего, ТАК М... Нанять трактор дешевле, чем держать в штате. Вам никто не мешает организовать свою управляшку с капиталом 10 000