В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном

01 ноября 2026, 07:04, ИА Амител

Конфискованный трактор / Фото: прокуратура Алтайского края

В Хабарском районе Алтайского края у местного жителя конфисковали трактор, телегу и бензопилу за незаконную рубку деревьев. Мужчина спилил всего три березы, причинив лесному фонду ущерб на сумму более 54 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел в июне 2026 года. Сельчанин отправился в лес, где без необходимых разрешительных документов срубил три березы. Впоследствии незаконную заготовку древесины выявили правоохранительные органы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 260 УК РФ. В ходе расследования он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, еще до передачи дела в суд сельчанин добровольно возместил весь причиненный лесному фонду ущерб.

При рассмотрении уголовного дела выяснилось, что для незаконной рубки мужчина использовал принадлежавшие ему трактор, телегу и бензопилу.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд принял решение обратить всю эту технику и оборудование в собственность государства", — отметили в ведомстве.

Судебный приговор уже вступил в законную силу.