На нескольких улицах Барнаула ограничат движение
Один из участков перекроют 27 мая
26 мая 2026, 14:26, ИА Амител
Специалисты будут проводить ремонт на инженерных сетях, поэтому на некоторых участках временно ограничат движение, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.
Где и на сколько
-
Улица Деповская (от ул. Брестской до ул. Союза Республик) — с 07:00 27 мая на ближайшие два месяца.
-
Улица Мамонтова (от ул. Челюскинцев до ул. Фомина) — перекрытия проведут в два этапа:
- Сначала с 22:00 29 мая до 06:00 1 июня 2026 года.
- Затем с 22:00 5 июня до 06:00 8 июня 2026 года.
-
Переулок Ядринцева (от пр. Строителей до ул. Молодежной) — с 1 июня по 15 июля 2026 года.
Действующие ограничения
Движение уже закрыли на участках:
-
ул. Анатолия (от здания № 55 до здания № 65) — с 20 мая по 31 мая;
-
четная сторона бульвара 9 Января (от улицы Воровского до улицы Водопроводной) — с 14 мая по 1 июля;
-
нечетная сторона ул. Молодежной (на подходе к пересечению с проспектом Социалистическим, при движении от проспекта Красноармейского) — с 20 мая по 17 июня.
15:12:34 26-05-2026
Переулок Ядринцева (от пр. Строителей до ул. Молодежной) — с 1 июня по 15 июля 2026 года.
Гениальное решение в борьбе с пробками - просто закрыть движение по проблемной улице. Нет движения - нет пробок. Жаль, что всего на 1,5 месяца. С другой стороны, и на том спасибо - а то ведь при грамотном подходе могли работы сделать и за пару суток. И тогда снова пробки.
15:44:43 26-05-2026
Гость (15:12:34 26-05-2026) Переулок Ядринцева (от пр. Строителей до ул. Молодежной) — с... Правильно! Лучше вообще не ремонтировать, потом ныть о вечных порывах.