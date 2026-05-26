На нескольких улицах Барнаула ограничат движение / администрация Барнаула

Специалисты будут проводить ремонт на инженерных сетях, поэтому на некоторых участках временно ограничат движение, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Улица Мамонтова (от ул. Челюскинцев до ул. Фомина) — перекрытия проведут в два этапа:

Улица Деповская (от ул. Брестской до ул. Союза Республик) — с 07:00 27 мая на ближайшие два месяца.

Переулок Ядринцева (от пр. Строителей до ул. Молодежной) — с 1 июня по 15 июля 2026 года.

Движение уже закрыли на участках:

ул. Анатолия (от здания № 55 до здания № 65) — с 20 мая по 31 мая;

четная сторона бульвара 9 Января (от улицы Воровского до улицы Водопроводной) — с 14 мая по 1 июля;