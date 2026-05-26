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На развязке Змеиногорского и Южного трактов изменится схема движения

Ограничения будут действовать два дня

26 мая 2026, 10:37, ИА Амител

Транспортная развязка в Барнауле / Фото: amic.ru
Транспортная развязка в Барнауле / Фото: amic.ru

На пересечении Южного и Змеиногорского трактов схема движения будет другой с 26 по 27 мая. В это время специалисты начнут проводить плановые работы на дороге, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края. 

Новые правила будут действовать с 10:00 до 20:00.

Временно перекроют левоповоротный съезд, проходящий в выемке — тоннель. 
В сторону Рубцовска есть временный проезд через кольцевую развязку, расположенную в этом же транспортном узле.  

Водителям рекомендуют снижать скорость перед развязкой и следить за временными дорожными знаками. 

Ранее в Барнауле из-за ремонта моста через Лосиху изменилась схема движения на двух улицах. Новые правила движения действуют при следовании от проспекта Комсомольского.

Алтайский край Транспорт Дороги дорожное движение
       

Комментарии 4

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Гость

13:10:01 26-05-2026

схему-то сложно нарисовать!?

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Горожанин

14:24:39 26-05-2026

Гость (13:10:01 26-05-2026) схему-то сложно нарисовать!?... Для чего тебе схема? Проезда через тоннель не будет, будет как раньше движение по кольцу.

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Гость

14:42:31 26-05-2026

Не долго музыка играла? Что там приключилось с тоннелем?

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Гость

14:47:45 26-05-2026

У развязки была хорошая завязка, и туманная развязка. Ждём вторую серию кардебалета "течёт река, а перед ней ручей, копай меня, покудова ничей"

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