На развязке Змеиногорского и Южного трактов изменится схема движения

Ограничения будут действовать два дня

26 мая 2026, 10:37, ИА Амител

Транспортная развязка в Барнауле / Фото: amic.ru

На пересечении Южного и Змеиногорского трактов схема движения будет другой с 26 по 27 мая. В это время специалисты начнут проводить плановые работы на дороге, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.

Новые правила будут действовать с 10:00 до 20:00.

Временно перекроют левоповоротный съезд, проходящий в выемке — тоннель.

В сторону Рубцовска есть временный проезд через кольцевую развязку, расположенную в этом же транспортном узле.

Водителям рекомендуют снижать скорость перед развязкой и следить за временными дорожными знаками.

Ранее в Барнауле из-за ремонта моста через Лосиху изменилась схема движения на двух улицах. Новые правила движения действуют при следовании от проспекта Комсомольского.