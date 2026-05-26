На развязке Змеиногорского и Южного трактов изменится схема движения
Ограничения будут действовать два дня
26 мая 2026, 10:37, ИА Амител
На пересечении Южного и Змеиногорского трактов схема движения будет другой с 26 по 27 мая. В это время специалисты начнут проводить плановые работы на дороге, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.
Новые правила будут действовать с 10:00 до 20:00.
Временно перекроют левоповоротный съезд, проходящий в выемке — тоннель.
В сторону Рубцовска есть временный проезд через кольцевую развязку, расположенную в этом же транспортном узле.
Водителям рекомендуют снижать скорость перед развязкой и следить за временными дорожными знаками.
Ранее в Барнауле из-за ремонта моста через Лосиху изменилась схема движения на двух улицах. Новые правила движения действуют при следовании от проспекта Комсомольского.
13:10:01 26-05-2026
схему-то сложно нарисовать!?
14:24:39 26-05-2026
Гость (13:10:01 26-05-2026) схему-то сложно нарисовать!?... Для чего тебе схема? Проезда через тоннель не будет, будет как раньше движение по кольцу.
14:42:31 26-05-2026
Не долго музыка играла? Что там приключилось с тоннелем?
14:47:45 26-05-2026
У развязки была хорошая завязка, и туманная развязка. Ждём вторую серию кардебалета "течёт река, а перед ней ручей, копай меня, покудова ничей"