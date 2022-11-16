Вручение премии «Народный знак качества». Прямая трансляция

Напомним, часть победителей уже известна. В номинации «Промышленное предприятие года» победу одержала группа компаний «Барнаульский завод механических прессов». Гендиректор Сергей Ферапонтов уже здесь и готов получать награду:

«Спасибо за эту премию. Для нас очень важно, что барнаульцы нас поддержали. Нашему заводу уже более 80 лет, поэтому у многих здесь трудились и трудятся близкие. Думаю, нашему коллективу премия придаст уверенности в том, что мы движемся правильным путём»

Директор «Логовской сыроварни» Антон Жданов уверен, что у премии большое будущее. По его словам, очень важно слышать обратную связь от клиентов.

Новости

Общество Для элиты от счастливых коров. Как в маленьком селе производят самый дорогой сыр на Алтае

В фойе театра драмы играют музыканты.

Вкусные закуски перед стартом церемонии награждения победителей «Народного знака качества — 2022».

Напомним, в 2022 году «Народный знак качества» проходил с 5 сентября по 16 ноября. В нём было два этапа. В первом жители региона номинировали компании: на сайт поступило свыше 7,4 тыс. заявок более чем на 600 организаций. В каждой номинации сформировали шорт-лист из 10 компаний — тех, кого больше всех номинировали.

Во втором этапе, с 17 октября по 6 ноября включительно, любой желающий мог проголосовать за одного участника в каждом блоке. И это сделали более 74 тыс. человек. Победителей выбирали на основании принципа большинства голосов.

Бывший министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев тоже на мероприятии. Он уверен, что «Народный знак качества» — важная премия, потому что народ выбрал лучшие товары и компании региона.

Один из организаторов премии и директор по маркетингу медиагруппы FM-Продакшн Татьяна Бондарева:

«Мы хотим дать алтайскому бизнесу большой праздник, в основе которого — любовь жителей региона»

Наше мероприятие освещают ведущие СМИ Алтайского края.

Гости уже собираются в Алтайском краевом театре драмы имени В. М. Шукшина. Сегодня свои заслуженные награды получат лучшие из лучших — самые достойные компании, которые выбрали жители Алтайского края.

Amic.ru будет вести трансляцию с торжественной церемонии награждения.

Большому проекту — большой финал. Вечером в среду, 16 ноября в Барнауле проходит торжественная церемония награждения победителей премии «Народный знак качества» в 2022 году. Её учредил портал amic.ru и радио Business FM Барнаул. Более двух месяцев жители региона номинировали и голосовали за лучшие алтайские компании. И народная любовь нашла своих героев: в списке финалистов более 20 компаний (большинство уже известны, но некоторых назовем лишь на самой премии). Мероприятие будет пышным и закрытым (приглашены только победители, бизнесмены и представители власти), но мы покажем и расскажем всё закулисье этого крутого ивента. Следите за трансляцией на портале amic.ru.