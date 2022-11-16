Вручение премии «Народный знак качества». Прямая трансляция
В Алтайском крае завершился масштабный проект, где лучшие компании выбирали жители
Напомним, часть победителей уже известна. В номинации «Промышленное предприятие года» победу одержала группа компаний «Барнаульский завод механических прессов». Гендиректор Сергей Ферапонтов уже здесь и готов получать награду:
«Спасибо за эту премию. Для нас очень важно, что барнаульцы нас поддержали. Нашему заводу уже более 80 лет, поэтому у многих здесь трудились и трудятся близкие. Думаю, нашему коллективу премия придаст уверенности в том, что мы движемся правильным путём»
Директор «Логовской сыроварни» Антон Жданов уверен, что у премии большое будущее. По его словам, очень важно слышать обратную связь от клиентов.
В фойе театра драмы играют музыканты.
Вкусные закуски перед стартом церемонии награждения победителей «Народного знака качества — 2022».
Напомним, в 2022 году «Народный знак качества» проходил с 5 сентября по 16 ноября. В нём было два этапа. В первом жители региона номинировали компании: на сайт поступило свыше 7,4 тыс. заявок более чем на 600 организаций. В каждой номинации сформировали шорт-лист из 10 компаний — тех, кого больше всех номинировали.
Во втором этапе, с 17 октября по 6 ноября включительно, любой желающий мог проголосовать за одного участника в каждом блоке. И это сделали более 74 тыс. человек. Победителей выбирали на основании принципа большинства голосов.
Бывший министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев тоже на мероприятии. Он уверен, что «Народный знак качества» — важная премия, потому что народ выбрал лучшие товары и компании региона.
Один из организаторов премии и директор по маркетингу медиагруппы FM-Продакшн Татьяна Бондарева:
«Мы хотим дать алтайскому бизнесу большой праздник, в основе которого — любовь жителей региона»
Наше мероприятие освещают ведущие СМИ Алтайского края.
Гости уже собираются в Алтайском краевом театре драмы имени В. М. Шукшина. Сегодня свои заслуженные награды получат лучшие из лучших — самые достойные компании, которые выбрали жители Алтайского края.
Amic.ru будет вести трансляцию с торжественной церемонии награждения.