Школьников приглашают на день открытых дверей в АлтГТУ

День открытых дверей «ТехноГид» пройдёт в АлтГТУ 29 октября 2022 года. В программе — интерактивные площадки, презентация научных разработок, мастер-классы и проектные тренинги. Директоры институтов и деканы факультетов АлтГТУ ответят на вопросы абитуриентов и их родителей, проведут экскурсии.

Мероприятие начнётся в 11:00 в главном корпусе АлтГТУ (проспект Ленина, 46). Программу можно скачать и посмотреть здесь.