Бензин был, но он испарился. Как исчезнувшее со склада топливо может «превратиться» в уголовное дело

Представители компании «Эверест», чей основной профиль — оптовая торговля ГСМ, обратились в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении владельцев барнаульской нефтебазы, где они больше года складировали топливо. Как утверждают оптовики, за период хранения со склада исчезла почти половина груза — свыше 500 тонн дизельного топлива и бензина АИ-92, сумма ущерба превысила 28 млн рублей. А вот владелец базы и управляющий складом уверяют, что ущерб, если и был нанесён, то на гораздо меньшую сумму — примерно 100 тысяч рублей. При этом «исчезло» всего лишь две тонны ГСМ. Причиной же недостачи стало то, что горючее якобы испарилось из-за жары и негерметичной бочки. В нюансах запутанной «топливной истории» разбирался amic.ru.

«Произвели впечатление порядочных людей»

Как рассказал редакции amic.ru представитель ООО ТД «Эверест» Сергей Абдулин, его компания уже несколько лет занимается куплей-продажей ГСМ. Юрлицо зарегистрировано в Горно-Алтайске, работает же компания в Сибири и на Дальнем Востоке с крупными НПЗ. По словам Абдулина, в январе 2021 года «Эверест» занялся поиском нефтебазы для хранения топлива в Барнауле. В итоге подходящий вариант он нашёл на «Авито», база располагалась по адресу проспект Космонавтов, 63а. Абдулин созвонился с автором объявления. Как выяснилось позднее, им оказалась супруга владельца недвижимости — Алёна Медведева. По словам Абдулина, именно на Медведеву было зарегистрировано офисное двухэтажное здание, расположенное на территории нефтебазы по Космонавтов, 63а. Об этом свидетельствует выписка из ЕГРН. Сам же земельный участок у своей жены арендовал предприниматель Александр Медведев. Причём, как утверждает собеседник amic.ru, между Медведевыми заключён брачный контракт.

Алёна Медведева рассказала представителю «Эвереста», что на нефтебазе работают кладовщик и управляющий, которые несут материальную ответственность за товар. Это устроило Абдулина и он договорился о встрече. На базе представитель «Эвереста» впервые познакомился с владельцем бизнеса Александром Медведевым и управляющим базой Артёмом Канайкиным. Сергей Абдулин утверждает, что в ходе осмотра базы ему показали пригодные для хранения ёмкости — всего их было десять штук, в том числе четыре подземных (объём 100 тысяч литров) и шесть надземных (125 тысяч литров).

«Я осмотрел техническое состояние оборудования для перекачки топлива, меня всё устроило. По периметру база была огорожена бетонным забором, имелось видеонаблюдение, в том числе над ёмкостями», — объяснил свой выбор Абдулин.

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Он рассказал Медведеву и Канайкину, что планирует периодически оптом закупать дизельное топливо и бензин АИ-92, размещать нефтепродукты на базе, а затем — по мере необходимости — отправлять цистерны для клиентов. «Конечно, заранее оговорили, что все поставки на хранение, перемещение между ёмкостями, отгрузку ГСМ Медведев и Канайкин будут оформлять документально. Они согласились», — пояснил Сергей Абдулин. Также стороны согласовали стоимость оплаты за хранение ГСМ. Цена складывалась из того объёма, который хранился на складе в течение месяца. В итоге она составила 400 рублей за 1 тонну.

«Медведев и Канайкин произвели впечатление порядочных людей. Мы договорились о сотрудничестве, обменялись электронной почтой и контактными данными», — вспоминает Абдулин. Официально договор заключили в середине марта 2021 года на 12 месяцев.

После этого в течение года «Эверест» размещал дизельное топливо и бензин АИ-92 на базе. Правда, активный завоз ГСМ был примерно до июля, вспоминает Абдулин, потом из-за ситуации на рынке купля-продажа ГСМ шла в основном транзитным способом, в хранении компания не нуждалась: «Мы предполагали, что на базе скопился значительный объём топлива, и решили придержать его до весны 2022 года, чтобы продать по более выгодной цене. Поэтому особо ни с Медведевым, ни с Канайкиным не общались до осени 2021 года, то есть несколько месяцев».

Испарившиеся тонны ГСМ

Как говорит собеседник, потом он долгое время не мог выйти на связь с представителями склада, и это его насторожило. В декабре прошлого года Абдулин оставил им несколько текстовых и голосовых сообщений. В ответ Медведев и Канайкин стали утверждать, что «Эверест» перестал платить за услуги хранения ГСМ. Абдулин уточнил, что действительно возражал против оплаты на расчётные счета третьих лиц (к тому времени счета самого Медведева оказались заблокированы). Изначально оплата шла на реквизиты именно владельца базы.

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Примерно с января по март 2022 года «Эверест» продолжил завозить ГСМ на хранение, а с апреля Медведев и Канайкин, по утверждению Абдулина, снова стали игнорировать звонки и сообщения.

«Я неоднократно приезжал на базу, в том числе, чтобы получить топливо, однако ворота были постоянно закрыты, — подчеркнул Абдулин. — После этого Медведев проигнорировал требования вернуть остатки и бухгалтерские документы». Всё это продолжалось вплоть до июля.

В мае представители «Эвереста» стали считать объём топлива, поставленный на базу и вывезенный с неё за первоначальный срок действия договора — с марта 2021-го по март 2022 года. Как утверждают в «Эвересте», они передали на хранение Медведеву 1329 тонн топлива. В то же время недостача составила почти 50% от этого объёма. Так, дизельного топлива не хватало 517 тонн (стоимостью 25,228 млн рублей), а бензина АИ-92 — 56 тонн (стоимостью 2,972 млн).

Сергей Абдулин утверждает, что не знает, кому именно могли продать топливо, принадлежащее «Эвересту». Он предположил, что реализацию произвели через подконтрольные Медведеву юрлица: «Ойл 22» или «Торговый промышленный союз». Судя по данным портала checko.ru, ООО «Ойл22», руководителем и бенефициаром которого является Александр Медведев, за последний год существенно улучшило свои финансовые показатели. Так, активы компании выросли сразу на 239% и достигли 1 млрд рублей, а выручка составила 593,8 млн рублей. Другая фирма, подконтрольная Медведеву, «Алтайдизель» (её адрес регистрации совпадает с адресом нефтебазы — Космонавтов, 63а, — прим. ред.), такими показателями похвастать не может. Более того, в отношении «Алтайдизеля» открыто два исполнительных производства на общую сумму 2,6 млн рублей. Из них непогашенными остаются 2,4 млн. Портал checko оценивает надёжность компании как «очень низкую».

Сейчас база не используется по назначению и стоит закрытая, её управляющий Артём Канайкин рассказал Абдулину, что больше не работает на Медведева, поэтому все вопросы нужно адресовать именно владельцу склада. «Медведев уклоняется от прямых ответов по возврату пропавших ГСМ, отвечает, что не будет вести с нами переговоры, пока мы не оплатим услуги хранения — 20 тысяч рублей, причём опять на посторонний расчётный счёт». Делать этого «Эверест» не стал.

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Сергей Абдулин уточнил, что примерно с весны 2022 года состояние нефтебазы резко изменилось в худшую сторону — за ней перестали присматривать и вести хоть какой-то уход, «было полное ощущение, что объект забросили, так как он стал почему-то резко не нужен». База, по сути, оказалась бесхозной, участок и все коммуникации поросли травой, он стал превращаться в мусорную свалку. «Думаю, что здесь могло и не быть какой-либо охраны и электричества, а также, возможно, сложились потенциально неблагоприятные условия из-за нарушения требований противопожарной безопасности», — отмечает собеседник.

Причём Канайкин, со слов Абдулина, в телефонном разговоре и вовсе предположил, что топливо могло испариться через неисправные клапаны. «Теоретически 500 тонн не могло испариться, его могли только реализовать и вывезти с базы в течение года, и происходило это постепенно», — настаивают в «Эвересте».

Компания просит правоохранителей возбудить уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ — «Присвоение и растрата вверенного имущества». Пока полиция занимается проверкой изложенных фактов, решение не принято.

«Терпели только из-за обещаний залить всю базу топливом»

А вот владелец и управляющий нефтебазой на Космонавтов считают, что речь идёт о намеренном искажении фактов. Они не согласны с версией компании «Эверест» и говорят о нечистоплотности своих клиентов. Так, по словам предпринимателя Александра Медведева, «Эверест» не исполнял свои финансовые обязательства. Платил за хранение ГСМ только первый месяц без задержек, потом вообще перестал это делать, причём под разными предлогами.

«Сергей Абдулин постоянно что-то придумывал, то ему посчитать нужно, то ещё что-то. Кстати, с ним связана одна не очень приятная история с покупкой топлива несколько лет назад — тогда он ещё работал на компанию „Прометей“ (в настоящее время ликвидирована, — прим. ред.). Его коллеги по бизнесу в то время заподозрили Абдулина в возможной подделке документов на оплату ГСМ. Сначала я его не узнал, так как он взял другой номер телефона, но когда стали обмениваться документами через WhatsApp, он назвал мне свою прежнюю СИМ-карту, и я сразу понял, о ком идёт речь», — подчеркнул Медведев.

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По словам владельца базы, «Эверест» постоянно обещал нарастить объём поставок, только это обстоятельство и удерживало от разрыва договора: «Мы рассчитывали с ними нормально поработать. Абдулин даже как-то сказал, что зальёт всю базу — а это немногим менее 1000 тонн, однако по большему счёту так ничего и не привёз». К слову, другие клиенты нефтебазой на время соглашения Медведева с «Эверестом» не пользовались.

«В принципе всё это смешно — говорить, что привезёт такой объём и параллельно ничего не платить за хранение. Например, я ему отправляю счета на оплату — там всего 8-10 тонн, а он целый год почти никак на это не реагирует. И тут вдруг раз — и сразу у них 500 тонн пропало. Да они столько и близко за всё время не завезли, это просто враньё», — высказал свою точку зрения предприниматель.

Точно так же отрицает приведённые цифры со стороны «Эвереста» и управляющий базой Артём Канайкин. «Я говорил уже об этом в полиции, когда давал пояснения, что такой объём можно было хранить, если бы мы, например, были „Газпромом“, у нас же это просто нереально. Правоохранители на месте убедились, сколько ГСМ способна принять база на Космонавтов», — уточнил собеседник.

Настораживающие моменты, или Когда весь бизнес на другом

По мнению Медведева, «незаметно» вывезти со склада топливо невозможно в принципе. По его словам, каждая автоцистерна оснащена ГЛОНАСС, каждая машина отслеживается, везде полно видеокамер — всё находится под наблюдением.

«Их уже забрала и изучает полиция: пусть смотрят, мы ничего не скрываем. К тому же „Эверест“, если мне не изменяет память, за всё время нашего сотрудничества привёз всего-то три машины на хранение. То есть по самым приблизительным оценкам речь идёт о 20-22 тоннах, а вся база у нас рассчитана примерно на 700 тонн. Почему говорю примерно? Так как у каждого нефтепродукта плотность разная, — пояснил собеседник. — Представители „Эвереста“ перед этим ещё требовали, чтобы Артём подписал бумагу, что якобы я заливал всё, сам принимал все эти машины. Хотя на самом деле это не так, я и не помню, когда был на базе последний раз».

По словам Александра Медведева, представитель «Эвереста» неоднократно обещал большой объём ГСМ: это обсуждалось несколько раз. «Как я понял, он намеревался получить большую предоплату за ГСМ и залить к нам на базу. Предположу, что с контрактом у него всё срослось и он весь этот груз в итоге сбыл „налево“», — высказал версию владелец нефтебазы.

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Именно с этим обстоятельством связано то, что предприниматель так долго терпел неуплату за хранение груза: «Скажу больше — до сих пор „Эверест“ с нами не рассчитался, долг составляет примерно 100 тысяч рублей». По словам собеседника, для него это не очень большая сумма, поэтому смысла истребовать деньги в судебном порядке он не видит.

Также Медведев считает, что и само юрлицо (ООО ТД «Эверест») вызывает вопросы, так как зарегистрировано в Горно-Алтайске «на какую-то женщину» (Елена Григорьева, — прим. ред.), хотя фактическую деятельность ведёт в Барнауле. Не понятен и статус самого Сергея Абдулина — никакого формального отношения к компании он не имеет. «Все эти моменты настораживают, — отметил Медведев. — Вот у меня абсолютно весь бизнес на мне».

«Никогда с такими обвинениями раньше не сталкивался»

Предприниматель рассказал, что за годы ведения бизнеса впервые сталкивается с такой ситуацией и обвинениями в свой адрес. Отметим, что вопросов к Александру Медведеву пока у правоохранителей нет, для объяснения в полицию вызывали Артёма Канайкина — как материально ответственное лицо.

«Понимаете, у представителя „Эвереста“ была такая манера, когда он быстро приезжал и требовал всё заверить буквально в пятиминутный срок. То к дому Артёма приехал как-то, зная, что тому нужно сидеть с детьми и он может выскочить буквально на пару минут. Как-то мне предлагал всё подписать в машине рядом с налоговой. Очень странная манера, обычно это происходит в офисе и в присутствии бухгалтера, у Абдулина же всё по-другому», — рассказал Медведев.

По его словам, окончательно «Эверест» перестал платить за хранение ГСМ с сентября 2021 года, поэтому речи об автоматической пролонгации договора, который действовал год — до марта 2022-го, уже не заходило. Это можно было сделать только по обоюдному желанию сторон. «Я в этом бизнесе более десяти лет и ни с чем подобным сталкиваться не приходилось. Сейчас база на Космонавтов временно не работает, стоит пустая», — заключил предприниматель.

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Управляющий складом Артём Канайкин (он нёс материальную ответственность за хранящиеся товары) также считает, что утверждения представителей «Эвереста» о пропаже со склада свыше 500 тонн топлива — безосновательны. Сам он работал у Медведева более пяти лет.

«Все обвинение — полный каламбур. С этими людьми мы работали на доверительных отношениях, за бумаги и документацию отвечал Медведев, я же на базе был — только топливо от „Эвереста“ принимал и автомобили отпускал. Но сразу скажу, что все движения по ГСМ на базе делались только с согласия Абдулина. У меня полностью сохранена вся переписка в WhatsApp, постоянно с ним сверяли остатки — никаких претензий ко мне не было. А потом вдруг, как мне показалось, он попытался мне подсунуть на подпись бумажки о недостаче в 500 тонн. Они складировали ГСМ около года и слить такой большой объём топлива невозможно», — резюмировал собеседник.

Как отметил Канайкин, в ходе ревизии на складе представители «Эвереста» выяснили, что не хватает где-то пары тонн в одной из ёмкостей. «Там была такая ситуация: стояла жара на улице, неплотно была закрыта ёмкость с топливом — поэтому часть его действительна испарилась. Эту сумму я готов был компенсировать. Но ущерб там, чтобы вы понимали, не более 100 тысяч рублей», — рассказал свою версию событий собеседник amic.ru.

Как говорит Канайкин, с Сергеем Абдулиным он знаком не первый год, в частности, последний брал топливо в рассрочку, работая ещё на компанию «Прометей». «После того как возникли подозрения, что он нарушил обязательство, с ним стали сотрудничать только при условии полной предоплаты за товар», — добавил собеседник.

Amic.ru отправил запрос в полицию относительно перспектив по возбуждению уголовного дела, на момент публикации материала комментарий от правоохранителей не поступил.