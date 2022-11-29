Около тысячи вопросов прислали на прямую линию с губернатором Виктором Томенко

Около тысячи вопросов поступило на прямую линию с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Как сообщают «Вести Алтай» со ссылкой на главу Центра управления регионом Евгения Нечепуренко, большая часть из них — от жителей Барнаула.

На втором месте по активности — бийчане, которые прислали около 100 обращений. На третьем месте неожиданно оказались жители Шелаболихинского района. По словам Нечепуренко, среди наиболее популярных тем: работа общественного транспорта, тарифы на проезд, здравоохранение, газификация. А вот вопросов, связанных с прохождением отопительного сезона, которые лидировали во время прямой линии губернатора год назад, сейчас немного.

«Год назад за это же время приёма вопросов их поступило более 1,5 тыс., сейчас — менее 1 тыс. Мы связываем это с тем, что сегодня уже достаточно развиты каналы обратной связи с главами муниципальных образований. Кроме того, уже более двух лет стабильно работает система „Инцидент менеджмент“. То есть люди имеют возможность задать вопрос не только на прямую линию губернатора, но и ежечасно, и ежеминутно главе муниципального образования, органам исполнительной власти», — подчеркнул Нечепуренко.

В целом жители края отправили губернатору гораздо меньше обращений, чем в прошлом году. Связывают это с тем, что во многих муниципалитетах власти отладили систему обратной связи с населением и оперативно решают проблемы людей.

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Политика Когда пройдет прямая линия с губернатором Виктором Томенко

Напомним, что прямая линия с губернатором состоится в эту пятницу, 2 декабря. Сбор вопросов для главы региона объявили заранее — 15 ноября. Amic.ru уже рассказывал, каким способом можно задать интересующий вопрос, до какого времени это лучше сделать и где посмотреть прямой эфир с губернатором.