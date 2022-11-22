Когда пройдет прямая линия с губернатором Виктором Томенко

В следующую пятницу, 2 декабря, губернатор Виктор Томенко проведёт прямую линию с жителями Алтайского края. Сбор вопросов для главы региона объявили заранее — 15 ноября. Amic.ru рассказывает, каким способом можно задать интересующий вопрос, до какого времени это лучше сделать и где посмотреть прямой эфир с губернатором.

Прямую линию планировали же провести в ноябре?

Да, это так. Причём была выбрана та же самая дата, что и в прошлом году, — 23 ноября. Однако затем эфир решили перенести на несколько дней и остановились на 2 декабря.

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Как долго будут собирать вопросы губернатору?

Задать вопрос можно будет вплоть до начала прямого эфира, здесь никаких ограничений нет. То есть у вас есть ещё 10 дней, чтобы сформулировать вопрос и адресовать его на прямую линию.

И как мне задать вопрос главе региона?

Это можно через специальную форму обратной связи во «ВКонтакте» в аккаунте правительства Алтайского края, под анонсами прямой линии в аккаунтах губернатора (ОК и ВК), ЦУР Алтайского края и регионального кабмина. Кроме того, в каждом городе и районе будет работать свой телефон, где также можно оставить вопросы. Звонки принимаются в рабочие дни с 10:00 до 17:00. Номера можно посмотреть здесь.

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А время трансляции уже известно?

Нет, но по опыту прошлого года можно ориентироваться на 17:00. Кстати, тогда продолжительность общения губернатора с жителями в прямом эфире составила 2,5 часа. Виктор Томенко успел ответить почти на 30 вопросов.

Где смотреть, слушать и читать прямую линию с Виктором Томенко?

За трансляцией можно следить на площадках крупнейших региональных СМИ: телеканалов «Катунь 24», «Россия 24», радиостанций «Россия», «Катунь FM», «Бизнес FM». Текстовую трансляцию будет вести сайт amic.ru.