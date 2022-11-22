Когда пройдет прямая линия с губернатором Виктором Томенко
Год назад глава региона успел ответить на 30 вопросов за два с половиной часа общения с жителями
В следующую пятницу, 2 декабря, губернатор Виктор Томенко проведёт прямую линию с жителями Алтайского края. Сбор вопросов для главы региона объявили заранее — 15 ноября. Amic.ru рассказывает, каким способом можно задать интересующий вопрос, до какого времени это лучше сделать и где посмотреть прямой эфир с губернатором.
Прямую линию планировали же провести в ноябре?
Да, это так. Причём была выбрана та же самая дата, что и в прошлом году, — 23 ноября. Однако затем эфир решили перенести на несколько дней и остановились на 2 декабря.
Как долго будут собирать вопросы губернатору?
Задать вопрос можно будет вплоть до начала прямого эфира, здесь никаких ограничений нет. То есть у вас есть ещё 10 дней, чтобы сформулировать вопрос и адресовать его на прямую линию.
И как мне задать вопрос главе региона?
Это можно через специальную форму обратной связи во «ВКонтакте» в аккаунте правительства Алтайского края, под анонсами прямой линии в аккаунтах губернатора (ОК и ВК), ЦУР Алтайского края и регионального кабмина. Кроме того, в каждом городе и районе будет работать свой телефон, где также можно оставить вопросы. Звонки принимаются в рабочие дни с 10:00 до 17:00. Номера можно посмотреть здесь.
А время трансляции уже известно?
Нет, но по опыту прошлого года можно ориентироваться на 17:00. Кстати, тогда продолжительность общения губернатора с жителями в прямом эфире составила 2,5 часа. Виктор Томенко успел ответить почти на 30 вопросов.
Где смотреть, слушать и читать прямую линию с Виктором Томенко?
За трансляцией можно следить на площадках крупнейших региональных СМИ: телеканалов «Катунь 24», «Россия 24», радиостанций «Россия», «Катунь FM», «Бизнес FM». Текстовую трансляцию будет вести сайт amic.ru.