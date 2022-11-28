Как будут ремонтировать Чуйский тракт в 2023 году и сколько денег на это потратят?

Упрдор «Алтай» подвело итоги аукциона на ремонт Чуйского тракта в 2023 году, следует из данных на сайте Госзакупок. Рассказываем, кто будет ремонтировать главную транспортную артерию Алтая и сколько денег на это направят?

Кто будет заниматься ремонтом тракта?

По итогам торгов, которые провело ФКУ «Упрдор Алтай» Росавтодора, АО «Новосибирскавтодор» и ООО «Алтайский асфальт» стали победителями конкурсов на право проведения капитального ремонта отдельных участков автодороги Р-256 Чуйский тракт (Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией).

Какие участки отремонтируют?

«Новосибирскавтодор» займется участком, протяженностью 6,5 км в Косихинском районе (на участке 243,5 — 250км). Работы должны быть выполнены в два этапа в течение в общей сложности 742 дней. Источник финансирования проекта — средства федерального бюджета. Подрядчики обязаны выполнить работы на участке в несколько этапов до 2024 года. На расширение до четырех полос участка выделят 1,1 миллиарда рублей.

«Алтайский асфальт» проведет капремонт подъезда к Телецкому озеру на участке в Республике Алтай. В этом случае цена контракта составляет 636,4 млн руб. Работы также продлятся два года.

Когда Чуйский тракт станет полностью четырехполосным?

В планах Росавтодора к 2035 году Чуйский тракт сделать полностью четырёхполосным. Однако это может произойти гораздо раньше: учитывая стратегическое значение одной из самых красивых трасс в мире, на уровне правительства РФ обсуждается вопрос о выделении дополнительных средств краю. Это позволит расширить Чуйский тракт к 2024 году на общей протяжённости около 60 километров.

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