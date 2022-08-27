«Кто последний?»: в Барнауле открылся третий магазин H&M

Утром 27 августа в Барнауле открылся третий отдел шведского бренда одежды H&M в ТРЦ «Галактика». Ещё до начала работы магазина перед входом собралась очередь — люди организованно встали в ряд у входа. После открытия очереди собрались и у примерочных — барнаульцы громко интересуется, «кто последний» в кабинку.

Новости

Фоторепортажи Барнаульцы хлынули в открывшийся магазин H&M. Фоторепортаж

Напомним, что магазины H&M приостановили работу в России после начала спецоперации на Украине. В июле компания объявила о полном уходе из РФ, потом сообщила о планах временно возобновить работу с 1 августа, чтобы устроить распродажу, однако в Барнауле в этот день магазины не открылись, как и во многих других городах страны.

23 августа в ТРЦ «Арена» вновь заработал первый магазин H&M. Покупателей оказалось настолько много, что спустя 20 минут после открытия пускать всех подряд перестали и вход ограничили. Однако 25 августа, на открытии в ТРЦ «Пионер» второго магазина сети, такого ажиотажа уже не было.