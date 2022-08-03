Пиво в огнетушителях и ожидание Пелоси. Пранкеры дважды пошутили о Барнауле

2 августа юмористическое информагентство «Панорама» выпустило два пранка о Барнауле.

Пиво для борьбы с пожарами

В первом розыгрыше на сайте ИА «Панорама» обыгрывалась история с барнаульцами, потушившими в конце июля загоревшийся автомобиль пивом. Напомним, на Павловском тракте воспламенилась машина, а так как огнетушители не работали не только у хозяев автомобиля, но и у других водителей, кто останавливался помочь потерпевшим, было решено залить огонь пивом из двухлитровой бутылки.

По этому поводу в «Панораме» появилась шуточная статья «Барнаульский пивзавод начнёт разливать пиво в огнетушители», в которой авторы якобы поговорили с несуществующим директором завода Александром Ворсиным.

Выдуманный начальник «рассказал», что это решение по розливу пива в огнетушители «связано не только с временными трудностями с тарой, но и высокой эффективностью местного пива при тушении пожаров. В испытаниях будто бы приняли 10 машин известных марок.

Мнимый директор посетовал на узость мышления, которое привело к тому, что они раньше не догадались так использовать напиток. А также рассказал, что на «предприятии» планируют ввести «должность директора по разнообразию, задачей которого будет собрать креативную команду для поиска новых способов применения пива».

Старый мем борозды не испортит

А в телеграм-канале «Панорамы» появилось выдуманное сообщение о том, как вечером 2 августа более 20 тысяч барнаульцев якобы вышли на центральную площадь города, чтобы наблюдать на большом экране за полётом дипломатического борта США на Тайвань.

Пранкеры сообщили, что будто бы барнаульцы поддержали госдеп и правительство непризнанного Тайваня. И что в краевой столице закрыты все магазины и остановлен транспорт.

Мемы «барнаульцы обсуждают» родились в 2020 году во время президентских выборов в США. Тогда в Сети также шутили о том, что якобы тысячи горожан выходят активно обсуждать баталии Трампа с Байденом на выборах. Видимо, мем о нашем городе оказался живучим.