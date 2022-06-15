Почему в Барнауле уравняли тариф на весь пригородный транспорт и когда он начнёт действовать

Власти Барнаула решили выравнять тарифы на общественном транспорте для всех населённых пунктов городского округа. За 2021 год через пригородные маршруты было совершено свыше 3 миллионов поездок. На этих направлениях были разные системы оплаты: кто-то отдавал за поездку около 38 рублей, а кто-то — 81 рубль. Теперь стоимость проезда на всём пригородном транспорте станет единой. Рассказываем, почему городские власти пошли на эти меры и когда начнёт действовать новый тариф.

Почему в Барнауле ввели единый тариф на пригородный транспорт?

Сейчас стоимость проезда по Барнаулу и пригородным посёлкам разная. Так, в пригородном направлении цена билета в зависимости от одной из семи тарифных зон составляет от 39,5 до 81 рубля за наличный расчёт и от 34,5 до 72 рублей — по электронному кошельку. По мнению городских властей и депутатов, не всегда размер оплаты зависел от расстояния по маршруту: кто-то платил большую цену за несколько километров пути, а кто-то действительно ехал в соседний от Барнаула населённый пункт. Жители пригородных посёлков обращались к депутатам с просьбами изменить тарифы.

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Общество В Барнауле уравняют стоимость проезда на пригородном общественном транспорте

И сколько будет стоить проезд?

Стоимость во всех пригородных маршрутах станет 28 рублей. Именно такой тариф сейчас на всех регулируемых маршрутах краевой столицы.

Это же невыгодно перевозчикам! Кто будет компенсировать им убытки?

Действительно, многие перевозчики рискуют начать работать в убыток, потому что лишатся дополнительных денег. Чтобы не допустить этого, часть выпадающих доходов при новом тарифе перевозчикам будут компенсировать из бюджета Барнаула.

И когда начнёт действовать новый единый тариф?

С 1 сентября 2022 года. Ждать осталось недолго.