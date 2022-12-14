Президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства, трансляция которого идет в Telegram-канале Кремля.

«Помните, я несколько дней назад спрашивал у вас, нужно ли делать прививку от гриппа или нет. Вы сказали „надо сделать“. Вот докладываю — вчера сделал», — сказал Путин, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Глава государства также отметил, что текущий начал день с похода в спортзал — тренировку он провел в обычном для себя режиме. Путин добавил, что чувствовал себя нормально.

В ходе совещания президент также отметил, что показатель заболевших еженедельно увеличивается практически на 35%.