Путин сделал прививку от гриппа
Следующий после вакцинации день глава государства начал в спортзале — тренировку он провел в обычном для себя режиме
14 декабря 2022, 20:38
Президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства, трансляция которого идет в Telegram-канале Кремля.
«Помните, я несколько дней назад спрашивал у вас, нужно ли делать прививку от гриппа или нет. Вы сказали „надо сделать“. Вот докладываю — вчера сделал», — сказал Путин, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
Глава государства также отметил, что текущий начал день с похода в спортзал — тренировку он провел в обычном для себя режиме. Путин добавил, что чувствовал себя нормально.
В ходе совещания президент также отметил, что показатель заболевших еженедельно увеличивается практически на 35%.
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